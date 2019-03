​Business report: ​Inflaţia anuală a urcat înapoi spre 4%; Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației suspendă toate zborurile cu avioane Boeing 737 MAX. Boeing pierde peste 7% pe bursă;Tragi-comic: Poşta Română a cumpărat carburanţi la cel mai mare preţ, dar la licitaţie

Preţurile de consum pentru populaţie au crescut în luna ianuarie 2019 cu 0,79%, valoare ceva mai mică decât în luna precedentă dar semnificativ mai mare decât în aceeaşi lună a anului anterior (+0,30%). Astfel, inflaţia anuală a urcat înapoi până la 3,83% şi a ieşit din coridorul-ţintă urmărit de BNR (2,5% plus/minus 1%). De reţinut, însă, creşterea preţurilor aflate sub influenţa politicii monetare a fost de doar 0,36%, similară cu cea din luna precedentă, potrivit Curs de guvernare. În jurul orei 20:00 (ora României), acțiunile Boeing se depreciau cu 7,1% (sau 28,40 dolari), după un declin de 5,3% înregistrat în sesiunea bursieră de ieri. Declinul combinat este cel mai amplu pentru o perioadă de două zile consecutive de tranzacționare începând cu luna noiembrie 2008. La cotațiile actuale, Boeing are o valoare de piață de 209,97 miliarde de dolari, cu aproximativ 16 miliarde de dolari sub capitalizarea de luni. În același timp, Agenția Federală a Aviației (FAA) a cerut companiei să efectueze modificările solicitate "cel mai târziu în aprilie", citeaza Profit. În luna septembrie 2018, Poşta Română publica un anunţ în sistemul electronic de achiziţii publice în care cerea oferte pentru a achiziţiona 3,5 milioane de litri de carburanţi-400.000 de tone de benzină şi 3,1 milioane de litri de motorină. Punctajul firmelor care s-au înscris la licitaţie era: 90% preţul oferit şi 10% o componentă calitativă pe care o vom detalia mai jos. La licitaţie s-au înscris trei firme, diviziile de marketing ale celor trei companii petroliere mari din România: Petrom, Rompetrol şi Lukoil. Valoarea estimată a licitaţiei era de 16,7 milioane de lei, fără TVA, scrie Economica. În ianuarie 2019, deficitul balanţei comerciale a fost de 1,259 miliarde euro, mai mare cu 481,9 milioane euro decât cel înregistrat în luna ianuarie 2018. Exporturile au însumat 5,511 miliarde euro, iar importurile au însumat 6,77 miliarde euro. Faţă de luna ianuarie 2018, exporturile din luna ianuarie 2019 au crescut cu 1,6%, iar importurile au crescut cu 9,2%. În luna ianuarie 2019, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,3% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate (32,4% la export şi respectiv 29,8% la import), potrivit Digi24.



Sfârșitul programelor de relaxare monetară din SUA și din UE reduce și mai mult șansele României de dezvoltare economică bazată pe împrumuturi avantajoase, după ce a fost ratată șansa finanțării marilor proiecte de investiții publice la niveluri de dobândă scăzute. Principala cauză a ratării a fost slăbiciunea sau chiar inexistența unor programe coerente de investiții publice, care să încurajeze investițiile companiilor private, acestea din urmă fiind „urmăritorii” (folowers) statului în materie de investiții, potrivit Curs de guvernare.



Rata anuală a inflaţiei, care măsoară evoluţia preţurilor de consum în ultimul an, a crescut şi în februarie, la 3,83%, de la 3,32% în ianuarie, în condiţiile în care cartofii s-au scumpit cu 21% în ultimele două luni, arată datele INS citate de News.ro. În ianuarie, rata anuală a inflaţiei a urcat la 3,32%, după ce scăzuse la 3,27% în decembrie 2018. În februarie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,46%, preţurile mărfurilor nealimentare au urcat cu 3,74%, iar preţurile serviciilor au crescut cu 3,08%, potrivit New Money.



Datoria publică este programată anul acesta la un salt de la 34,5% la 40% din PIB, conform fiscal bugetare 2019-2021, publicată recent de Ministerul Finanţelor. “Având în vedere perspectiva de creştere a economiei naţionale estimam ca datoria guvernamentala conform metodologiei UE se va situa la un nivel stabil si sustenabil si drept urmare propunem plafoane de maxim 40,0% din PIB pentru perioada 2019 - 2021”, au scris guvernanţii în Strategie. Ca ordin de mărime, o valoare comparabilă, dar mai mică, de 39,1%, am avut recent doar în 2014, ultimul an de criză pentru România, când se terminase de acumulat preţul problemelor financiare ale ţării din acei ani negativi. A urmat o scădere continuă ei până la minimul de anul trecut, potrivit Economica.