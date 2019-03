Business report: Tramvaie noi în Bucureşti; Piaţa forţei de muncă din România, în picaj. Avertismentul specialiștilor; Petrom a plătit Guvernului României taxe cu 30% mai mari în 2018: 1,68 miliarde de lei

Producătorul de material rulant Astra Vagoane Călători s-a asociat cu chinezii de la CRRC Sifang pentru a se înscrie la cea mai mare licitaţie de tramvaie din România, organizată de Primăria Bucureşti. Pe lângă tramvaie, partenerii chinezi ai firmei din Arad mai produc şi trenuri de mare viteză, care merg cu 350 km/oră, şi lucrează la prototipul unui tren maglev care să ajungă la o viteză de 600 km/oră. Astra Vagoane Călători a depus ofertă la licitaţia Primăriei Bucureşti pentru achiziţia a 100 de tramvaie noi împreună cu chinezii de la CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD, potrivit listei participanţilor publicată luni pe platforma de achiziţii publice SICAP, scrieCine va mai rămâne să lucreze în România? Experţii care avertizează că, în 5 ani, vom avea un gol de 500.000 angajaţi. Asta în condiţiile în care, la noi, rata şomajului este mult sub cea din alte state membre ale Uniunii Europene. Nu însă şi în cazul tinerilor sub 25 ani, unde rata şomajului a sărit de 18 procente şi este mai mare faţă de media din UE. Avertismentul vine din partea Confederaţiei Patronale Concordia, a unei firme de consultanţă în afaceri şi a Academiei Române. În prezent, două milioane de persoane active nu figurează nici pe piaţa muncii, nici în sistemul de învăţământ, aşa că firmelor le vine tot mai greu să găsească angajaţi printre tineri, scrie Digi24. Cel mai mare producător de miere din România, societatea Apidava Blaj, a prezentat un sortiment de bere cu miere despre care spun că este fabricat în premieră naţională. Berea este fermentată în tancuri minim 21-30 de zile în funcţie de sortimentul berii. Capacitatea fabricii este limitată la 150 hectolitri anual. Preţul unei beri de 33 cl cu o alcoolemie de 7,5% este de 10 lei. Deocamdată, berea artizanală de la Blaj nu se vinde în supermarketuri ci doar în câteva magazine din Blaj, Aiud, Sibiu şi Bucureşti, scrie Adevarul. Vrancart, fabricant al cunoscutelor rulouri de hârtie igienică roz, propune distribuirea unui dividend brut de 0,0095 lei/acțiune, cu un randament net de 5,44%, semnificativ peste media depozitelor bancare. Consiliul de Administrație al companiei Vrancart Adjud (VNC) a convocat pentru 24-25 aprilie Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care are pe ordinea de zi și propunerea de acordare de dividende în sumă de 9,80 milioane lei, din profitul net de 18,50 milioane lei obținut anul trecut. Nu mai puțin de 7,35 milioane de lei ar urma să plece către SIF Banat Crișana (SIF1), acționar majoritar al producătorului de hârtie, carton și ambalaje, cu o deținere de 75,06% din capitalul social, potrivit Profit. Volumul total al taxelor plătite de Petrom statului român a fost, anul trecut, de 1,68 miliarde de lei, sumă care nu include TVA şi accize (compania doar le colectează, consumatorii plătesc), potrivit datelor prezentate de companie. Anul precedent, volumul acestor taxe s-a ridicat la 1,29 miliarde de lei, deci în 2018 compania, care este cel mai mare contribuabil la bugetul României, a plătit cu 30% mai mult. Principalele cauze ţin de schimbarea regimului fiscal al redevenţei la gaze, care, din primăvara anului trecut, se aplică la preţul de hub de la Baumgarten, mai mare, nu la preţul realizat de companie, scrie Economica. Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a situat în anul 2017 pe locul 24 din 28 între statele membre ca pondere în PIB a cheltuielilor sociale, cu doar 11,7%, faţă de o medie la nivelul Uniunii de 18,8%. Explicaţia imediată o constituie nivelul relativ redus al cheltuielilor publice, de doar 33,7% din PIB (45,8% media UE). Trebuie subliniat, însă, că, dacă raportul dintre cheltuielile noastre şi media UE este de circa 74%, dacă ne uităm la fiscalitate (veniturile provenite din taxe şi contribuţii sociale) stăm încă şi mai slab, cu doar 64%, scrie Curs de guvernare. Indicii principali de la BVB au câștigat câte o cincime de procent, într-o ședință în care, pe contrasens, acțiunile bancare au avut închideri „pe roșu”. Convocatoarele cu propunerile de repartizări de dividende vin în cascadă de la companiile listate la Bursa de Valori București, însă din zona guvernamentală nu sosesc noi vești cu privire la condițiile (noi) ale aplicării așa-numitei „taxe pe lăcomie”, scrie Profit.