Business report: Creşterea masivă a importurilor de bunuri anulează toate rezultatele pozitive; Cum a împărţit ANRE cea mai ieftină energie din ţară; Paradoxul apartamentelor vechi.

Volvo va instala camere în interiorul automobilului pentru a împiedica condusul în stare de ebrietate. Constructorul auto suedez Volvo Cars speră să îşi consolideze reputaţia de siguranţă prin introducerea de camere şi senzori în interiorul viitoarelor modele care vor monitoriza şoferii pentru indici privind starea de ebrietate sau neatenţie, transmite Reuters. Volvo a precizat că aceste camere şi senzori ar urma să fie instalate pe toate modelele construite pe platforma sa SPA2, cum este SUV-ul XC90, aceaşi platformă urmând să fie utilizată şi pentru producţia modelelor fără şofer Volvo Cars începând din următorul deceniu, potrivit Constructorul auto suedez Volvo Cars speră să îşi consolideze reputaţia de siguranţă prin introducerea de camere şi senzori în interiorul viitoarelor modele care vor monitoriza şoferii pentru indici privind starea de ebrietate sau neatenţie, transmite Reuters. Volvo a precizat că aceste camere şi senzori ar urma să fie instalate pe toate modelele construite pe platforma sa SPA2, cum este SUV-ul XC90, aceaşi platformă urmând să fie utilizată şi pentru producţia modelelor fără şofer Volvo Cars începând din următorul deceniu, potrivit Economica.net





Varianta propusă de Ministerul Finanțelor pentru modificarea OUG 114. Ministerul Finanțelor a prezentat reprezentanților băncilor ultima variantă pentru modificarea taxei pe activele bancare, introdusă prin OUG 114/2018. Sunt excluse de la taxare o serie de active, cotele de impozit sunt scăzute și băncile pot beneficia de o reducere suplimentară a birului, după cum Profit.ro a scris anterior. Suplimentar, Guvernul menționează că băncile pe pierdere nu vor fi taxate, în timp ce cele pe plus nu vor plăti mai mult decât profitul anual, scrie Ministerul Finanțelor a prezentat reprezentanților băncilor ultima variantă pentru modificarea taxei pe activele bancare, introdusă prin OUG 114/2018. Sunt excluse de la taxare o serie de active, cotele de impozit sunt scăzute și băncile pot beneficia de o reducere suplimentară a birului, după cum Profit.ro a scris anterior. Suplimentar, Guvernul menționează că băncile pe pierdere nu vor fi taxate, în timp ce cele pe plus nu vor plăti mai mult decât profitul anual, scrie Profit.ro

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat în prima lună a anului 2019 un deficit de 114 milioane euro, respectiv 0,05% din PIB estimat. În termeni nominali, majorarea faţă de aceeaşi lună din 2018 pare mare dar baza de raportare neglijabilă ( doar -7 milioane euro) nu permite o evaluare utilă în termeni de creştere procentuală. Sursa evoluţiei mai slabe din prima lună a acestui an s-a regăsit pe segmentul combinat de bunuri şi servicii, unde creşterea soldului negativ a fost de peste trei ori, scrie Cursdeguvernare.ro În perioada 1 martie-31 decembrie 2019, ANRE a impus marilor producători de energie electrică să vândă o anumită cantitate de energie, la preţuri fixe, furnizorilor de ultimă instanţă (FUI) obligaţi, pentru a asigura consumul populaţiei. Astăzi vă spunem cum a împărţit ANRE între cei patru FUI "tortul" Hidroelectrica, compania obligată să vândă energia la 111 lei/MWh, cel mai mic preţ din ţară. Puteţi citi şi contractele încheiate între Hidroelectrica și fiecare FUI, cu graficele de livrare, scrie Economica.net Gazprom a mărit prețul gazului pentru Republica Moldova cu 25% pentru primul trimestru al anului 2019. De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în Moldova de gigantul rus Gazprom se ridică la 237,46 de dolari SUA pentru o mie de metri cubi. Astfel, costul de import al gazului rusesc pentru primele trei luni ale acestui an este mai mare cu circa 25% comparativ cu prețul de import din aceeași perioadă a anului trecut, scrie Deutsche Welle După ce compania sa a beneficiat de-a lungul anilor de subvenții de sute de milioane de dolari de la bugetul public al Statelor Unite și după ce a făcut parte dintr-o delegație de executivi de cel mai înalt rang ai industriei energetice nucleare americane care s-au întâlnit luna trecută cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a-l convinge să le sprijine companiile să câștige contracte în străinătate, șeful NuScale, John Hopkins, spune că vrea să joace un rol în viitorul energetic al României, scrie Profit.ro Piaţa imobiliară din România are un paradox interesant: cu cât un apartament vechi este mai spaţios, cu atât el este mai ieftin, susţin specialiştii Imobiliare.ro, care au calculat că preţul unui metru pătrat într-un apartament mai spaţios poate fi şi cu 30% mai mic decât cel dintr-o garsonieră. Această situaţie este valabilă doar pentru apartamentele vechi, nu şi pentru cele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale, potrivit Adevărul