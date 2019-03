Business report: Furnizorii de energie au fost obligaţi să trimită scrisori celor nouă milioane de clienţi casnici, cu beneficiile preţurilor reglementate de stat; Metrorex cumpără trenuri noi pentru magistrala Drumul Taberei-Iancului; Deficit românesc de 1,15 miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare

Toţi cei circa 9 milioane de clienţi casnici vor primi, fie prin scrisoare tipărită, fie prin e-mail, dacă au activat serviciul de facturare electronică în locul variantei de a primi factura pe hârtie, o înştiinţare de la furnizorii de electricitate. Ea este redactată de ANRE, iar autoritatea a obligat fiecare furnizor, prin adresă scrisă, să o trimită tuturor clienţilor pe care îi are, şi pe piaţa reglementată şi pe cea liberă, scrie Economica. Magistrala 5 a metroului bucureştean pare a nu se mai finaliza niciodată. Metrorex face însă noi planuri. Vrea să cumpere treizeci de trenuri pentru magistrala din Drumul Taberei și a lansat licitaţia publică pentru acestea. Trenurile ar urma să circule pe tronsonul Drumul Taberei-Iancului al Magistralei 5. Valoarea estimată este de peste 250 de milioane de euro. Contractul prevede livrarea a 13 trenuri în primii trei ani şi jumătate, iar apoi, eşalonat, şi a următoarelor 17, scrie Digi24. România a înregistrat în 2018 un deficit de 1,153 miliarde de euro în comerțul cu produse agroalimentare, în creștere cu 35,1% față de 2017, când a consemnat 853,9 milioane de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Exporturile către țările UE au totalizat 4,5 miliarde de euro, iar cele către țările extracomunitare au fost de 1,98 miliarde de euro. În privința importurilor de produse agroalimentare din UE, România a cheltuit anul trecut 6,42 miliarde de euro, iar pentru produsele aduse din țările terțe circa 1,21 miliarde de euro, scrie Profit.



Volumul lucrărilor de construcţii, ca serie brută, pe elemente de structură şi pe tipuri de construcţii în 2018, comparativ cu anul precedent, a scăzut pe total cu 4,1%. Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la lucrările de construcţii noi cu 8,4%, la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente şi lucrările de reparaţii capitale au crescut cu 7,9%, respectiv cu 1,5%. Pe obiecte de construcţii, s-au înregistrat scăderi la clădirile rezidenţiale cu 23,6% şi la clădirile nerezidenţiale cu 5,5%. Creşteri au fost la construcţiile inginereşti cu 8,0%. În 2018, faţă de 2017, valoarea lucrărilor de construcţii în antrepriză a crescut cu 4,751 miliarde lei, scrie Economica. Prima linie de metrou din Indonezia s-a deschis, duminică, în capitala țării, Jakarta. Proiectul a costat în total 1,1 miliarde de dolari și a reușit să îndeplinească un vis de 34 de ani. După inaugurare, preşedintele Indoneziei, Joko Widodo, a mers alături de mulțime, pentru a sărbători deschiderea liniei de metrou de 16 kilometri, potrivit Bloomberg. Widodo a început proiectul în anul 2013 și a promis încă opt kilometri până în 2024, scrie Stirile ProTv.



Procesele-verbale de contravenție vor putea fi contestate la judecătoria în a cărei rază de competență își are domiciliul sau sediul contravenientul, nu la judecătoria în a cărei rază a fost constatată fapta, prevede o inițiativă legislativă. De ce este important: În prezent, Codul rutier stabilește că împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor poate fi depusă plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, scrie Profit. 2017 a fost un an excepțional pentru sistemul de companii din România din punct de vedere al profitabilității, înregistrând o marjă generală a sistemului de 8%. Statistica mai arată că marja de profitabilitate a companiilor cu capital străin este aproape jumătate din marja declarată de companiile cu capital autohton (3,7% față de 6,7%, marja netă a profitabilității în 2017). Paradoxal, deși firmele din România au devenit din ce în ce mai profitabile, impozitul pe profit scade ca pondere vîn PIB, astfel încât statul se bazează din ce în ce mai puțin pe încasările din impozitul pe profit, scrie Curs de guvernare.