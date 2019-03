Business Report: Țara din UE care are mai mulți bani decât cheltuiește. Are excedent bugetar record și nu mai face datorii; Taxa pe sticle și borcane se aplică începând de azi. Vor urma scumpiri? Ce este, de fapt, ambalajul reutilizabil?; Apple renunță la acest produs. „Ne cerem scuze clienților”. Este fără precedent

Taxa

Guvernul recunoaşte că măsurile pe care le-a luat prin Ordonanţa 114, în prag de sărbători, anul trecut, au fost exagerate şi pripite, drept urmare a venit cu o serie de modificări, pe ultima sută de metri înainte de aplicarea lor. Guvernul a introdus un nou indice de referinţă care să înlocuiască ROBOR şi în funcţie de care se vor calcula ratele la creditele în lei. Toate creditele noi în lei acordate începând cu data de 2 mai 2019 vor fi calculate în funcţie de noul indice. O noutate este că şi cei care au credite în lei în derulare îşi pot recalcula ratele, dacă ambele părţi sunt de acord, prin act adiţional la contract, conform adevarul.ro În 2010, datoria guvernamentală a Germaniei a înregistrat un nivel record de 81,8% din PIB, conform datelor revizuite ale Bundesbank. De atunci, nivelul datoriei ca procent din PIB a scăzut constant, ajungând la 64,5% în 2017 şi la 60,9% în 2018. Creşterea economică face ca Executivul de la Berlin să înregistreze excedent bugetar, care-i permite să majoreze cheltuielile publice fără a face noi împrumuturi, conform stirileprotv.ro „Cred ca a început în 2017, o schimbare la faţă a politicilor macroeconomice faţă de IT, când facilităţile pe care le-am avut amestecate împreună cu politicile fiscale s-au schimbat. Cert este că de doi ani şi jumătate, în medie, costurile în această industrie au crescut artificial cu cel puţin 30-40%. Când zic artifical, nu mă gândesc la bani care se duc în buzunarul oamenilor, practic se duc la stat", a spus Bogdan Putinică. într-un interviu acordat economica.net OUG 74/2018 nucu aceste ambalaje - pefigureze, spre exemplu, sticle, borcanebutoaie cu diverse gramaje etc. -pecareelerefolosite. Noulde reciclarede Guvern nuaplicat de azi.primul, supermarketurile nu aunicinici circuite de lucru pentru preluarea ambalajelor reutilizabile. Încarede returnare a ambalajelor nu epunct, e foartenu vedem prea, pe rafturilemagazine, produseambalaje reutilizabile, scrie ziare.com Apple a anunțat că va renunța la încărcătorul wireless AirPower, care a fost anunțat în anul 2017, odată cu lansarea iPhone X. Încărcătorul wireless AirPower permitea încărcarea concomitentă a trei produse Apple, cum ar fi un iPhone, un Apple Watch și căștile AirPods. Apple își motivează decizia de a renunța la acest gadget prin faptul că a realizat că acesta nu poate oferi standarde ridicate, conform capital.ro Capitala are o capacitate de cazare de 19.000 de locuri în hoteluri, adică deţine 10% din numărul total de locuri din ţară. Anual, 2 milioane de vizitatori se cazează în hotelurile din Bucureşti. Spre comparaţie, Varşovia are 111 hoteluri, cu o capacitate de cazare de 26.000 de locuri de cazare, unde turiştii au petrecut 5,5 milioane de nopţi în 2017, faţă de doar 3,1 milioane de nopţi cât au înregistrat hotelurile din Bucureşti, scrie zf.ro