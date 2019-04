​Business report:Subvenția de 200 euro pentru cumpărarea unui computer va putea fi acordată anul acesta pentru 10.000 elevi și studenți; Modelul de business care are tot mai mult succes în România; “Românii iau medicamente ca pe bomboane”. Peste 200 de milioane de cutii pe an fără reţetă

Subvenția de 200 euro pentru cumpărarea unui computer va putea fi acordată în acest an pentru circa 10.000 de elevi și studenți. Guvernul a decis, miercuri, alocarea a 12 milioane lei pentru continuarea programului și în acest an. Guvernul a decis miercuri alocarea unui plafon de 12 milioane lei în 2019 pentru desfășurarea programului, sumă egală sau apropiată cu cea alocată în ultimii doi ani. În 2017 suma alocată pentru programul ”EURO 200” a fost de 12 milioane lei, în timp ce pentru anul 2018 bugetul alocat a fost de 12,32 milioane lei, scrieMicroîntreprinderile au ajuns unul dintre cele mai eficiente segmente ale economiei. Chiar dacă fac doar 10% din volumul naţional de afaceri, asigură aproape un sfert din locurile de muncă de la nivel national. Se pare că antreprenorii încep să preia din modelul german. Sectorul IMM-urilor din Germania, aşa numitul Mittelstand, a devenit lider de piaţă la nivel mondial. Desigur, nu comparăm ţările, dar modelul de business ar putea prinde şi în România, cu reţeta urmărită în detaliu, potrivit Digi24. Peste 612.700.000 de cutii cu medicamente au plecat în 2018 din depozite spre rafturile farmaciilor şi apoi sacosele pacienţilor. O creştere semnificativă de aproape 6% faţă de 2017. Tot în linie ascendentă e şi numărul zilelor de tratament- cu 5,4%. Corelând patologia cu grupele de medicamente, observăm că 10% sunt destinate sistemului respirator, aproape 8% metabolismului şi sistemului digestiv şi 6% sistemului nervos, scrie Stirile ProTv. Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că, în şedinţa de Guvern de miercuri, se va adopta o hotărâre pentru declanşarea procedurilor de expropiere pentru primul tronson al drumului expres Craiova-Piteşti. Sumele estimate pentru despăgubirile care vor fi acordate pentru imobilele aflate pe traseul viitorului drum expres se ridică la aproximativ 4 milioane de lei. „În domeniul infrastructurii, astăzi vom adopta o hotărâre pentru declanşarea procedurilor de expropiere pentru primul tronson al drumului expres Craiova-Piteşti, care va avea 17,7 kilometri.", scrie Adevarul.



Peste 148.000 de oameni au luat pensie de serviciu în decembrie 2018, majoritatea militari. 8,07 miliarde de lei am plătit, în 2018, de la bugetul de stat, pentru pensiile de serviciu ale civililor şi militarilor. Suma totală virată de la bugetul de stat pentru plata acestor pensii a crescut cu 15,12% în 2018 faţă de cea din 2017. Pe de o parte, pensiile de serviciu ale civililor au costat bugetul de stat 859,02 milioane lei în 2018, cu 23,16% mai mult decât în 2017, arată datele pe care Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) le-a comunicat exclusiv pentru Economica. Comisia Europeană a anunțat marți că a aprobat prima fază a proiectului „Rețea de infrastructură rutieră integrată pentru zona orbitală din București”, al cărui cost eligibil total este de 1, 2 miliarde de euro. Cu alte cuvinte, finanțarea europeană pentru modernizarea centurii actuale și pentru construcția unei noi autostrăzi de centură este aprobată: partea cea mai grea s-a rezolvat, banii există și așteaptă la graniță. Dar proiectul nu are șanse mari să se urnească din cauza unor ”mici obstacole” de natură birocratică. La care se adaugă, din partea unor oameni aflați în funcții de decizie, ceva ce pare a fi incompetență, lipsă de răspundere și de determinare, potrivit Curs de guvernare Sucursalele Rovinari și Turceni ale Complexului Energetic Oltenia și combinatul siderurgic Arcelor Mittal Galați, recent cumpărat de grupul britanic Liberty House al miliardarului indian Sanjeev Gupta, sunt în Top 100 al celor mai mari poluatori din Europa. Rovinari ocupă locul 38, Arcelor a fost plasat pe poziția 58, iar Turceni este pe 60. Conform datelor analizate de Profit privind primele 1.000 de poziții dintr-un total de circa 13.000, în ierarhia generală, pe locul 114, apare o altă sucursală a CE Oltenia, Ișalnița, pe locul 156 este Azomureș iar pe 237 este centrala de cogenerare de la Brazi a OMV Petrom.