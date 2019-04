Business report: Monedele electronice vor fi emise şi în România. Proiectul de lege va fi aprobat joi de Guvern; Economia României, pe locul 15 în UE – am întrecut Portugalia; Afaceri după gratii. Cum funcționează sistemul de închisori private din Marea Britanie

Primul proiect de lege aflat pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Executivului este cel care reglementează activitatea de emitere de monedă electronică. Potrivit acestuia, emiterea de monedă electronică va putea fi făcută doar de firme autorizate de BNR, care va administra registrul acestora şi le va supraveghea, emitenţii trebuind să dispună la data autorizării un capital iniţial de 350.000 de euro. Ministerul Finanţelor a pus în dezbatere publică un proiect de lege care stabileşte cadrul legal pentru emiterea de monedă electronică, potrivit Adevarul. În rândul statelor membre, Germania a produs cea mai multă ciocolată (1,3 milioane de tone, sau 32% din totalul producţiei de ciocolată din UE), urmată de Italia, Franţa şi Olanda, Marea Britanie, Belgia, Polonia şi Spania. Aceste opt state au produs în 2017 peste 90% din totalul producţiei de ciocolată din UE. Statisticile arată că pe piaţa românească există, în prezent, peste 90 de branduri de ciocolată, pe toate cele trei segmente de preţ - premium, mediu şi economic, potrivit Economica. Traficul de mărfuri în porturile maritime românești, înregistrat în primul trimestru al acestui an, a înregistrat o creștere de aproape 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar traficul de cereale a crescut cu 40%, depășind patru milioane de tone. Potrivit reprezentanților Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța (CN APMC), traficul total de mărfuri înregistrat în primul trimestru al anului 2019 în porturile maritime românești a crescut cu 12,75%, ajungând la 15,05 milioane tone, față de 13,34 milioane tone în aceeași perioadă a anului trecut, scrie Profit. Sunt de notorietate incidentele din închisori, dar și faptul că reprezintă o po­vară pentru orice sistem de stat. O supapă sunt companiile private care se încumetă să le opereze, dar și aici apar foarte multe probleme, mai ales pe fondul lipsei de personal. La nivel global, Marea Britanie are cea mai mare pondere de deținuți în închisori operate privat, cu excepția Austra­liei, dar de două ori mai mare decât în SUA, de pildă, scrie New Money.



Economia României a urcat anul pe locul 15 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2018 referitor la PIB exprimat în euro. După ce în 2017 am depăşit Grecia, anul trecut am devansat şi o altă economie din sudul continentului, Portugalia (10,6 milioane de locuitori), după ce am traversat pragul de 200 de miliarde de euro. Avansul nostru exprimat în euro a fost de 10,8% anul trecut, faţă de doar 4,1% creşterea în termeni reali. Ceea ce a amplificat efectul majorărilor de venituri în lei şi a condus la creşterea semnificativă a puterii de cumpărare în euro, potrivit Curs de guvernare. Comisia Europeană estimează pentru acest an producţii scăzute la principalele tipuri de carne, în contextul unor exportrui mai mari şi a unui consum redus. Există astfel produse pentru care vor exista presiuni pe preţ, urmare a ofertei reduse în raport cu consumul. Importurile vor avea şi ele un cuvânt important de spus în această ecuaţie în care perdant sau câştigător va fi consumatorul final. Mai exact, potrivit prignozei de primăvara a Comisiei Europene, la carnea de pui consumatorii europeni, inclusiv românii, s-ar putea confrunta din nou cu creşteri ale preţurilor în contextul unui 2018 în care kilogramul de pui broiler a fost în general mult peste media ultimilor cinci ani, potrivit Economica.



Tendința de apreciere s-a reluat la BVB, după o secvență corectivă, dar activitatea de tranzacționare este foarte redusă. „O piață destul de anostă”, comentează un broker. În contextul unei sesiuni favorabile activelor de risc la nivel mondial, la Bursa de Valori București am consemnat o sesiune pozitivă, în care cele mai lichide 3 titluri au închis „pe verde”. Indicele compozit BET Plus a câștigat 0,29%, iar indicele reprezentativ BET a avut o dinamică similară, finalul ședinței regăsindu-l pe nivelul de 8.271,64 de puncte, scrie Profit.