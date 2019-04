Business report: Primele de Paşte: cozonaci, cursuri sau ieşiri la restaurant. Ce vor de fapt angajaţii; Expert Banca Mondială: Braşovul are cea mai bună infrastructură urbană din ţară

Noua directivă de plăți a UE (PSD2 – 2015/2366) a fost justificată de autoritățile europene ca necesară pentru a aduce la nivelul tehnologic actual reglementarea din domeniul plăților electronice. Sub noua lege, băncile vor fi obligate să permită accesul la datele financiare ale clienților către terți, inclusiv să le permită să execute tranzacțiile inițiate de către clienți. Legea introduce și o obligație strictă de autentificare a clienților pentru accesarea contului de plăți sau realizarea plăților. O altă măsură de securitate în favoarea clienților este prezumția că aceștia nu sunt vinovați de eventualele pagube care apar dintr-o fraudă. Există o limită a daunei în seama plătitorului de până la 30 de euro (sau echivalent în lei) pentru cazurile în care n-a sesizat la timp furtul, pierderea sau folosirea fără drept a unui card, conform profit.ro „Din punctul nostru de vedere, Braşovul are un atu pentru că are în acest moment infrastructură urbană foarte bine pusă la punct, cea mai bună din ţară în momentul de faţă. Ghidul de regenerare urbană oferă chestiuni practice, începând de la cum să gândeşti un trotuar sau la ce să ai în vedere când plantezi un copac şi până la teme complexe, cum ar fi elaborarea unui studiu de fezabilitate sau a unei documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) ori organizarea unui concurs de soluţii”, afirmă Marcel Heroiu, expert senior pe dezvoltare urbană pentru economica.net Potrivit unui studiu, cei mai mulți dintre angajatori dau bani ori tichete cadou în valoare de 150 de lei, spre deosebire de 2016 când vorbeam despre 400 de lei. Dacă acum trei ani, 90 la sută dintre companii erau darnice, acum, puțin peste 55 la sută mai respectă această tradiție. 3 din 5 angajați spun că își doresc o primă în bani. Cei 15.000 de lucrători de la uzina Dacia vor beneficia de un plus de 1.200 de lei, la salariu. Cei mai mulți bugetari nu vor primi bonusuri. În schimb, companiile de stat și primăriile pot da acorda prime sau cadouri, în funcție de bugete, notează stirileprotv.ro În ultima sesiune de tranzacționare a săptămânii, dreptul de autor. volumele s-au redus drastic în contextul în care pe bursele externe nu s-a tranzacționat, fiind Vinerea Mare a Paștelui Catolic și Protestant. Rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 15,54 milioane lei (3,26 milioane euro), însă acesta a fost încă și mai mic fără un transfer special din piața deal, cu 18,00 milioane de acțiuni Biofarm București (BIO), schimb realizat la prețul de 0,3500 lei/acțiune, cu 10,41% peste referință, și care astfel s-a ridicat la 6,30 milioane lei, scrie profit.ro Ca să-și împlinească potențialul, Suceava are nevoie de infrastructură. Deocamdată, în zonă, există un metru de autostradă, însă mai e o cale de a ajunge: pe cea a aerului. Lucrurile nu au fost însă atât de bune întotdeauna. Infrastructura învechită și clădirile vechi din stațiunile montane au obligat autoritățile să ia măsuri pentru a nu pierde turiști. Cetatea de Scaun a Sucevei a avut numai anul trecut 200.000 de vizitatori. La fel de mulți au vizitat și Muzeul Bucovinei. În 2011 am semnat primul contract de finanțate pe programul operațional de transporturi, modernizare aeroport, aproape 50 de milioane de euro. S-a modernizat pista, avea 1800 de metri, are 2460 de metri. Pista e flexibilă, toate componentele facilitează la aterizare să fie preluat șocul, a afirmat Gheorghe Flutur conform digi24.ro