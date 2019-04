Business report: Cum i-a minţit statul pe contribuabili că vor primi bonificaţii dacă-şi plătesc integral contribuţiile; Românii sunt printre cei mai harnici angajați din lume; Impozite și taxe locale majorate în București

Promisiunile ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi ale premierului Viorica Dăncilă, legate de acordarea bonificaţiei pentru plata integrală a dărilor către stat, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile la sănătate şi pensii, s-au dovedit un fiasco total. Deocamdată nu se va acorda niciun fel de bonificaţie, după cum reiese din răspunsurile date de Fisc contribuabililor, în ultima sesiune de îndrumare şi asistenţă contribuabili, care a avut loc la 20 martie a.c. Potrivit acestora, bonificaţiile nu se pot acorda pentru că nu sunt prevăzute în legea bugetului de stat pe 2019, potrivit Adevarul. Românii sunt printre cei mai harnici angajați din lume. România are cea mai mare creştere de productivitate din Europa și dintre țările dezvoltate ale lumii, potrivit Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Însă aceste date arată că după migrarea în masă a specialiștilor, tot ce producem se împarte la mai puțini angajați. Criza forței de muncă i-a făcut pe mulți patroni să găsească soluții să producă la fel de mult cu mai puțini oameni. Iar economiștii de la noi spun că mai avem mult până când să producem cât un neamț, englez sau francez, potrivit Stirile ProTv. O serie de impozite și taxe locale din București vor fi majorate începând cu 2020, în expunerea de motive a proiectului pe această temă adoptat, marți, de CGMB precizându-se că, potrivit Legii privind Codul fiscal, sumele respective se indexează anual, până pe 30 aprilie, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal anterior. Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau pereți exteriori din cărămidă arsă sau din alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic, care beneficiază de instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire, valoarea impozabilă crește la 1.060 lei/metru pătrat, citează Profit. Anual în România sunt crescuţi peste 8,5 milioane de miei. Aproximativ 3 milioane dintre aceştia sunt sacrificaţi de Paşte, iar restul merg la export. Potrivit datelor oficiale, numărul de ovine pe care România le deţine este de 13,7 milioane de capete. Cantitatea de carne produsă în ţara nostră este de peste 4 mii de tone. Românii însă, ca de fapt mai toţi europenii, nu sunt mari consumatori de astfel de carne. În medie, un român mănâncă 2,6 kg de carne de miel sau oaie pe an. Producătorii se plâng însă că sunt nevoiţi să îşi vândă brânza prin intermediari care, de cele mai multe ori, le oferă preţuri mici, potrivit Digi24. ndicatorul de încredere macroeconomică al CFA România, calculat pe baza estimărilor membrilor organizaţiei, a crescut uşor în martie, faţă de luna anterioară, cu 0,5 puncte până la 34,9 puncte, dar analiştii estimează că euro ar putea depăşi pragul de 4,85 lei în următoarele 12 luni, arată datele publicate, marţi, de CFA România, potrivit News.ro. Luni, Banca Naţională a României (BNR) a afişat un curs de 4,7584 lei/euro. În martie, indicatorul condiţiilor curente a scăzut faţă de luna anterioară cu 0,4 puncte, până la 47,1 puncte potrivit NewMoney. Bulgarii au demarat marţi construcţia unui tronson de 134 de kilometri din Autostrada A2 (Hemus) Sofia – Varna. Proiectul în valoare de 1,12 miliarde de leva (573 milioane de euro) este finanţat cu fonduri de la bugetul de stat al ţării vecine şi este implementat de către o companie a statului. Contractul pentru construirea celor 134 de kilometri de la Boaza până la intersecția cu drumul I-5 Rousse - Veliko Turnovo a fost semnat în decembrie 2018. Termenul de finalizare a lucrărilor la această secţiune de autostradă este 2023, potrivit Economica. Primăria Capitalei anunță că bucureștenii vor beneficia de internet gratui în spații publice, prin programul WiFi4EU, cu finanțarea nerambursabilă. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de consilierii generali."Prin implementarea acestui proiect, bucureștenii vor beneficia de acces gratuit la internet WiFi în spații publice precum parcuri, piețe, clădiri publice, biblioteci, muzee etc, după ce Comisia Europeană a acceptat cererea de participare a municipalității la inițiativa WiFi4EU", arată Primăria, potrivit Profit.