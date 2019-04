Business report: Semne de îngrijorare în economia românească. Am putea intra în recesiune; Cât ia statul cu "taxa pe hărnicie" din banii unei bănci; Guvernul împrumută cu o dobândă de 4 ori mai mică decât inflația Fondul de investiţii locale. Cine o fi plătind diferența?

Legea turismului: Hotelierii vor fi controlați de inspectori care se vor da drept turiști. Pentru a închiria apartamente pe site-uri specializate precum Airbnb, proprietarii vor trebui să se înregistreze la minister. Proiectul introduce și obligația pentru site-urile sau platformele precum Airbnb, prin care sunt închiriate locuințe private, să fie promovate doar imobilele pe caree proprietarii le-au înregistrat pentru această activitate la ministerul de resort. Potrivit reprezentanților ministerului, înregistrarea nu va presupune decât informarea autorității cu privire la defîșurarea unei astfel de activități de închiriere și obligația de a raporta numărul de turiști cazați anual, scrie Nemulțumiri față de noua lege a turismului. „Ni se pune pumnul în gură”. Prim-vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), preşedinte al Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat miercuri seară referitor la proiectul legii turismului adoptat de Guvern că specialiştii în domeniu nu sunt consultaţi de guvernanţi, susţinând totodată că nu poate conduce ministerul de resort cineva care „nu a gestionat nici măcar un apartament sau o vilă”.„Am cerut de nenumărate ori demisia ministrului Turismului. (...) Mai avem nevoie de minister atâta timp cât specialiştii nu sunt întrebaţi?”, a spus Nicolae Bucovală potrivit Pentru a închiria apartamente pe site-uri specializate precum Airbnb, proprietarii vor trebui să se înregistreze la minister. Proiectul introduce și obligația pentru site-urile sau platformele precum Airbnb, prin care sunt închiriate locuințe private, să fie promovate doar imobilele pe caree proprietarii le-au înregistrat pentru această activitate la ministerul de resort. Potrivit reprezentanților ministerului, înregistrarea nu va presupune decât informarea autorității cu privire la defîșurarea unei astfel de activități de închiriere și obligația de a raporta numărul de turiști cazați anual, scrie profit.ro. . Prim-vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), preşedinte al Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, a declarat miercuri seară referitor la proiectul legii turismului adoptat de Guvern că specialiştii în domeniu nu sunt consultaţi de guvernanţi, susţinând totodată că nu poate conduce ministerul de resort cineva care „nu a gestionat nici măcar un apartament sau o vilă”.„Am cerut de nenumărate ori demisia ministrului Turismului. (...) Mai avem nevoie de minister atâta timp cât specialiştii nu sunt întrebaţi?”, a spus Nicolae Bucovală potrivit digi24.ro





Cât ia statul cu "taxa pe hărnicie" din banii unei bănci. Merită să dea drumul la creditare? - simulare PwC. Ordonanţa 19/2019 a modificat controversata OUG 114/2018 şi a schimbat taxa pe activele bancare din "taxa pe lăcomie" în "taxa pe hărnicie". Adică s-a eliminat determinarea taxei în funcție de evoluția indicatorilor ROBOR. Taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor 0,2% pentru instituțiile bancare cu o cotă de piață de sub 1%, și la 0,4% pentru cele cu o cotă de piață egală cu sau mai mare ca 1%. Se datorează anual și se plătește semestrial, conform economica.net





Semne de îngrijorare în economia românească. Am putea intra în recesiune. Băncile au refuzat la inceputul acestui an plăți cât pentru un an, după ce bancherii nu au găsit suficiente lichidităţi în conturile clienţilor care au iniţiat plăţile.Creşterea accentuată a refuzurilor la plată în acest an vine în contextul în care 2018 nu a pus probleme firmelor din punctul de vedere al lichidităţilor.Analiştii economici atrag atenţia că înrăutăţirea lichidităţilor companiilor este primul semnal al degradării situaţiei economice, scrie digi24.ro





Cei 100.000 de posibili angajati pe care Romania nu ii vede. Zilele trecute se vehicula venirea a 500.000 de muncitori pakistanezi pe piata locala. Asta in conditiile in care in Romania exista peste 100.000 de nevazatori, majoritatea neangajati, care, cu minimum de efort si investitii, pot fi integrati pe piata fortei de munca.Potrivit reprezentantei Light Into Europe, costurile pentru accesibilizarea locului de munca pentru un nevazator se ridica la cateva mii de euro, insa, pe termen mediu si lung angajatorul isi recupereaza investitia. 18 dintre cei 20 de nevazatori care beneficiaza de asistenta cainilor ghizi au un loc de munca, potrivit wall-street.ro





Guvernul împrumută cu o dobândă de 4 ori mai mică decât inflația Fondul de investiţii locale. Cine o fi plătind diferența? Rata anuală a inflaţiei (preţuri de consum) a fost de 4,2% în martie, potrivit metodologiei Eurostat şi de 4,03% potrivit celei a Institutului Naţional de Statistică. Împrumutul de 300 de milioane de lei este acordat pe o perioadă de 5 ani, iar neplata implică o dobândă penalizatoare de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern al CNSP. Rambursarea împrumutului o va face integral CNSP, din sumele prevăzute în bugetul său, potrivit cursdeguvernare.ro





Ajutor de la stat pentru opt companii. Sute de locuri de muncă, în vizor. Opt companii vor primi ajutoare de stat în valoare totală de 151,1 milioane de lei pentru proiecte de investiţii de 379,1 milioane de lei în sectorul auto, în cel alimentar, turism etc. Ministerul Finanţelor Publice administrează schema de ajutor de stat, instituită prin H.G. nr.807/2014, care are ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor cu impact semnificativ în economie prin finanţarea activelor corporale şi necorporale aferente proiectelor de investiţii, conform capital.ro





Schimbarea C.A. al BNR luată în colimator de investitorii străini care ne cumpără bondurile pe piaţa externă. România, comparată cu Turcia. Printre riscurile care pot ameninţa stabilitatea economică a României, Dan Bucșa identifică politica fiscală actuală, ca fiind cel mai mare risc. Incertitudinea fiscală va continua să împiedice investițiile masive, la nivelul sectorului privat, în timp ce rectificările bugetare din sectorul public vor determina atât reducerea investițiilor, cât și a finanțărilor prin fonduri europene. Rămâne prezent riscul unei recesiuni tehnice în România, în cea de a doua parte a anului curent sau la începutul anului viitor, afirmă tot Dan Bucşa. Recesiune tehnică înseamnă două trimestre consecutive de reducere a PIB, conform economica.net





Bulgaria, venituri din turism de peste 4 miliarde de euro in 2018. Veniturile Bulgariei din turism au urcat cu 6% anul trecut, la 8,4 miliarde de leva (aproximativ 4,29 miliarde de euro), a anuntat ministrul Turismului, Nikolina Angelkova. Bulgaria face eforturi pentru a stimula organizarea de congrese in Sofia si in statiunile celebre ale tarii, a explicat ministrul Turismului, adaugand ca se pregatesc reglementari menite sa atenueze povara administrativa.Peste 9,2 milioane de turisti straini au vizitat, in 2018, Bulgaria (tara a carei populatie este de aproximativ sapte milioane), o crestere de 4,4% fata de 2017,potrivit wall-street.ro