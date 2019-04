Business report: Lovitură pentru Uber. Taximetriștii câștigă și la Curtea de Apel: Uber, scos din Cluj-Napoca; Economia României, pe locul 15 în UE - am întrecut Portugalia; Cine exploatează cele mai scumpe terenuri arabile ale statului

Compania americană Uber a pierdut în tribunalul Cluj-Napoca și apelul în procesul cu taximetriștii și nu mai are voie să deruleze "practici de concurență neloială" în acest oraș, decizia judecătorilor fiind definitivă și executorie.decizia instanței, care poate reprezenta un precedent extrem de important cu efecte ce pot fi extinse la nivel național în caz de procese similare. Deja un astfel de proces a fost inițiat și la Timișoara,, titrează și. „După doi ani și jumătate de luptă, azi s-a câștigat bătălia cea mare”, spun avocații care au reprezentat taximetriștii din Cluj. Aceștia spun că azi Curtea de Apel Cluj a pronunțat o hotărâre definitivă și executorie prin care dispune încetarea și interzicerea practicilor de concurență neloială desfășurate de Uber – deocamdată în Cluj-Napoca. „Prin urmare, Uber nu mai poate funcționa în Cluj-Napoca începând cu data de 25 aprilie”, adaugă aceștia.

Economia României a urcat anul pe locul 15 la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate de Eurostat pentru anul 2018 referitor la PIB exprimat în euro (valori nominale). După ce în 2017 am depăşit Grecia, anul trecut am devansat şi o altă economie din sudul continentului, Portugalia (10,6 milioane de locuitori), după ce am traversat pragul de 200 de miliarde de euro. De reţinut, avansul nostru exprimat în euro a fost de 10,8% anul trecut, faţă de doar 4,1% creşterea în termeni reali, scrie cursdeguvernare.ro