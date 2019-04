Business report: Uber vrea să atragă până la 9 miliarde de dolari pe bursă. Compania țintește o evaluare de peste 91 de miliarde de dolari; Locurile de muncă din România, printre cele mai periculoase din UE

. Compania are, pentru clienţii casnici care încheie contracte în lunile mai şi iunie un preţ de vânzare a energiei de 0,23 lei/kWh, o promoţie faţă de oferta standard, de 0,27 lei/MWh, potrivit datelor de pe site-ul propriu. Potrivit calculelor noastre, acesta este cel mai mic preţ la energie electrică din România la această dată. Este chiar mai mic decât cel mai mic preț reglementat de ANRE, cel pentru zona Muntenia Sud (zona București-Ilfov şi Giurgiu), unde Enel Energie Muntenia, furnizorul obligat de ultimă instanţă al zonei, vinde energia la un preţ reglementat de 0,2397 lei/kWh, conform economica.net Uber vrea să atragă până la 9 miliarde de dolari în cadrul operațiunii, a doua cea mai mare ofertă publică a unei companii americane după cea a Facebook din 2012, în valoare de 16 miliarde de dolari. Uber a anunțat că a semnat un acord cu PayPal pentru vânzarea unui pachet de acțiuni în valoare de 500 milioane de dolari printr-un plasament privat, la un preț egal cu cel care va fi stabilit în urma ofertei publice, conform profit.ro În 2016, în ţara noastră a fost înregistrată o rată de 6,11 accidente mortale la suta de mii de lucrători, mai mult decât dublu faţă de media din Uniunea Europeană, care a fost de 2,21 de accidente mortale la suta de mii de angajaţi, scrie digi24.ro . Aproape 7000 de companii sunt focusate, în aceste zile, să producă și să vândă cozonaci și alte tipuri de prăjituri pentru masa de Paște a românilor. Un cozonac costă, în medie, între 10 și 150 lei, în funcție de gramaj, calitate, ingredientele folosite, de brand și de locul unde este comercializat .„Acest sector este unul puternic polarizat. Pe de o parte se află business-uri semnificative, precum cele ale companiilor Vel Pitar sau Boromir, iar pe de alta - foarte multe afaceri mici, de familie, cu până în 10 angajați”, arată analiza Frames conform podul.ro Primul participant, Electroputere VFU Paşcani, este specializat în repararea materialului rulant şi în trecut a modernizat tramvaiele Armonia care circulă în Timişoara. Al doilea participant, Bozankaya, produce un model de tramvai de 32,7 metri lungime, în cinci module, bidirecţional, cu o capacitate totală de 295 de pasageri. Al treilea participant, producătorul polonez Pesa, fabrică patru modele de tramvaie, potrivit informaţiilor de pe site-ul propriu, scrie economica.net . PIB-ul SUA a crescut în ritm anual cu 3,2% în primele trei luni din acest an, față de un avans de 2,2% în trimestrul patru din 2018 și o expansiune de 2% previzionată de analiști pentru perioada ianuarie-martie 2019. Cheltuielile administrației federale și ale autorităților locale au crescut cu 3,9% în primele trei luni din acest an, față de un declin de 1,3% în trimestrul al patrulea din 2018. Este cel mai rapid ritm de creștere din ultimii trei ani, scrie wall-street.ro