​Business report: MFP - Execuția pe T1, scurt și simplu: sus salariile și cheltuielile sociale, jos investițiile generale și locale, jos cofinanțarea proiectelor cu bani europeni; ROBOR, înlocuit cu IRCC plus o marjă de maximum 2% şi pentru "Prima Casă"

Bugetul general consolidat a consemnat după primele două luni din anul 2019 un deficit de aproximativ 5,5 miliarde lei, echivalent cu 0,54% din PIB estimat pentru anul în curs. Partea bună este că diferenţa de deficit faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent este minoră, partea mai puţin bună este că în T1 2016 şi T1 2017 rezultatele execuţiei bugetare au fost pe excedent, conform cursdeguvernare.ro Valoarea vânzărilor consolidate raportată în T1 în 2019 a fost susținută de prețurile de piață mai mari ale mărfurilor în lei și de volume mai mari ale vânzărilor de electricitate și produse petroliere, contrabalansate parțial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale. Datele OMV Petrom arată un rezultat financiar net îmbunătățit, de la o pierdere de 63 de milioane de lei, în T1 2018, la un câștig de 24 milioane de lei în perioada ianuarie- martie 2019, conform wall-street.ro „Pe termen mediu și lung intenționăm să includem și alte opțiuni în aplicație, cum ar fi biciclete electrice și trotinete, transport public, taxi, servicii de închiriere de mașini sau de car sharing", conform unei postări de pe blogul companiei. Tot acolo, Uber a anunțat că „în România, ca și în întreaga lume, Uber își propune să devină o platformă multimodală pentru serviciile de mobilitate urbană, oferind călătorilor acces la diferite mijloace de transport la o simplă apăsare de buton”, scrie economica.net „Prin Ordin al Președintelui ANPC, s-a dispus ca, de la data de 2 mai 2019, operatorul de telefonie mobilă amendat de comisarii ANPC în urmă cu câteva zile, să înceteze practicile comerciale incorecte față de consumatori, constatate în urma controlului, realizate în scopul majorării costurilor abonamentelor”, se arată într-un comunicat de presă. Peste 2,3 milioane de clienți ar fi afectați de creșterea abonamentelor, scrie profit.ro . În cazul creditelor Prima Casă, la fel ca și celelalte bănci, nici CEC Bank, unde acționar este Ministerul Finanțelor, nu a înlocuit ROBOR cu noul indice (care ar fi adus reducere automată a ratelor), deoarece împrumuturile din programul guvernamental sunt reglementate prin legislație specială, pe care OUG 19, cea care a introdus noul indice, nu a modificat-o expres. Cu noul indice IRCC și cu reducerea marjei, dobânda creditelor de nevoi personale va fi de 8,46% la creditele standard și de 7,46% la cele cu card adăugat până la finele lunii iunie, potrivit profit.ro Pentru programul "Prima casă", se propune înlocuirea ROBOR cu rata dobânzii IRCC, plus o marjă de maximum 2% pe an, pentru creditele în lei, se arată într-un comunicat al MFP. Pentru programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi se propune înlocuirea sintagmei privind referința la ROBOR cu noul indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul adaugă marja de dobândă prevăzută în normele de aplicare astfel, rata dobânzii IRCC plus o marjă de maximum 3% pe an, scrie economica.net Guvernul sare la gâtul băncilor după ce a fost încolțit de Opoziție. Un apropiat al lui Liviu Dragnea trece la amenințări și îi cheamă la raport pe cei de la bănci. Nervii sunt întinși la maxim, iar la mijloc sunt mii de români cu credite.Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici trece la contraatac și amenințări la adresa băncilor, conform capital.ro