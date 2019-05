Business report: Produsele care vor dispărea de pe piaţă din 2021 dacă nu limitează acizii trans; Minusuri mari la cheltuielile făcute de guvern în economie în primul trimestru; Cum arată astăzi cea mai bogată mină de aur din Hunedoara

Potrivit unui regulament adoptat recent de Comisia Europeană, toate statele membre ale Uniunii Europene vor fi obligate să limiteze acizii trans din alimente – cele mai nocive grăsimi, responsabile de zeci de mii de decese anual. Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente- responsabile pentru declanşarea bolilor cardiovasculare, accidentelor vascular cerebrale, a diabetului, cancerului şi Alzheimer- afecţiuni ce provoacă anual 50.000 de decese în Europa. Acest tip de acizi poate fi găsit în margarină, produse de tip fast food, mezelurile, produsele de patiserie, prăjituri, biscuiţi, popcorn pentru microunde, chipsuri, mâncarea semi-preparată sau supe la plic, potrivit Adevarul. “Anul 2019 este "Anul investiţiilor", acestea vizând domenii precum infrastructura de transport, sănătate, construcţie de grădiniţe sau proiecte de dezvoltare locală”, sublinia Premierul Viorica Dăncilă la adoptarea bugetului pe 2019. După sumele aprobate în bugetul pe anul curent, afirmaţia este îndreptăţită. Sumele care au fost alocate acestui tip de acţiuni ale statului se apropie de 50 de miliarde de lei, cu mai mult de u peste 15 miliarde lei peste anul anterior. Ar totaliza 4,86% din PIB, fiind cel mai mare procent de după criză, investiţiile contând până acum în buget sub 3% din PIB, potrivit Economica.



Simplificat, datele consemnate în decursul timpului în execuţiile bugetare lunare publicate de Ministerul Finanţelor arată o pondere a cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor bugetare undeva în jur de 20% după diminuarea forţată de împrejurări ( a se citi necesitatea de ajustare bugetară) din perioada de criză, cam 25% după aceea şi o creştere spre 30% în prezent după o uşoară repliere sub 27% în 2018. Evident, dacă cele 20% din perioada de criză nu au fost îndestulătoare, nici cele 30% la care s-a ajuns acum nu au cum să fie sustenabile în condiţiile unor încasări bugetare situate cam la 70% din standardele UE( ca procentaj în PIB), potrivit Curs de guvernare.



Banca Transilvania și Victoriabank au anunțat, marți, că au acordat primul credit sindicalizat transfrontalier România – Republica Moldova, în valoare de 21 de milioane euro, centrului comercial Shopping MallDova. Centrul comercial este dezvoltat de firma Lemi Invest, un joint venture între Fiba Holding și Summa Turizm Yatirimciligi, client Victoriabank de peste 10 ani, arată news.ro. Shopping MallDova este primul centru comercial de nivel european din Republica Moldova, construit în 2008, pe o suprafață de 75.000 mp, potrivit băncii scrie Profit. Cea mai veche şi mai bogată mină de aur din Hunedoara a ajuns o ruină inundată. Şi ca ea sunt alte zeci în Apuseni, munţii despre al căror aur au vorbit poeţii. Foştii mineri sunt acum şomeri. Copiii lor au plecat la oraş sau în alte ţări, iar ei au rămas cu amintirile şi comoara de sub picioare. Din zona Baia de Arieş - Brad - Bucium - Roşia Montană statul român aduna anual peste 16 tone de aur. În anul 2000 însă... a venit cumpăna: Banca Naţională n-a mai cumpărat aurul extras din minele româneşti. Inevitabilul s-a produs între 2005 şi 2006, când minele au fost închise. Din ,,Far West"-ul românesc a rămas doar povestea, scrie Digi24. Luna mai se anunţă a fi una foarte aglomerată pentru companiile din ograda Ministerului Transporturilor precum Metrorex şi Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Şi asta pentru că în ultima lună de primăvară vor primi oferte la licitaţii de peste şapte miliarde de lei (1,5 miliarde de euro). Acestea includ lotul 4 din Autostrada Sibiu – Piteşti (A1), trei loturi din Autostrada Transilvania (A3), secţiunea 1 din Metroul de Otopeni (M6) şi trenurile pentru Metroul de Drumul Taberei (M5), potrivit Economica.



Prognoza privind Produsul Intern Brut pe anul 2019 a fost revizuită în sus în termeni nominali cu 8,5 miliarde lei ( de la 1.022,5 miliarde de lei la 1.031 miliarde lei) dar în jos cu circa 1,5 miliarde euro dacă se face conversia la noul curs de schimb mediu avut în vedere pentru acest an (4,74 lei/euro în loc de 4,65 lei/euro), potrivit datelor publicate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. Varianta de iarnă a progozei oficiale conducea spre un PIB de aproximativ 219 miliarde de euro, în timp ce varianta de primăvară a updatat cifrele spre doar 217,5 miliarde de euro. În termeni reali, însă, creşterea PIB a fost păstrată, însă, la acelaşi nivel de 5,5%, cam cu jumătate mai mare faţă de estimarea Comisiei Europene de 3,8%, scrie Curs de guvernare.