Business report: Uber, Bolt şi Clever, la un pas de a fi interzise în România. Cum arată legislaţia în alte state europene; Timmermans solicită tuturor membrilor UE să adopte un salariu minim. În România, netul ar creşte la 1.760 de lei

Pe 16 mai va intra în vigoare ordonanța care modifică Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi. "În mai puțin de două săptămâni în România am putea asista la restricționarea sau dispariţia serviciilor alternative de transport urban, precum Uber, Bolt sau Clever, deși 9 din 10 români îşi doresc ca autorităţile să încurajeze dezvoltarea acestor servicii, şi să nu le limiteze, potrivit unui sondaj IRES", spune Asociația "Coaliția pentru Economia Digitală", conform economica.net "Avem nevoie de un salariu minim în Uniunea Europeană", a declarat luni politicianul olandez la o dezbatere publică la Varşovia. "Şaizeci la sută din salariul mediu în fiecare stat membru, vreau să spun", a adăugat el. Cele şase state membre UE care nu dispun de un minim oficial, care au propriile aranjamente pentru a acoperi nevoile de bază ale persoanelor cu venituri mici, sunt Austria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia şi Suedia, scrie adevarul.ro Analiza se referă la primul trimestru al acestui an și arată că piața închirierilor s-a menținut și că, pe acest segment de piață, la fel ca pe cel al preţurilor de vânzare pe metru pătrat, Cluj-Napoca e orașul cu cele mai mari prețuri din țară. „Aici, un apartament cu două camere de tip confort 1, construit între anii 1980 şi 2000, poate fi închiriat în continuare cu 400 de euro pe lună”, exemplifică portalul. Spre comparație, în București prețurile au scăzut ușor – preţul mediu solicitat pentru o locuinţă similară a ajuns la 360 de euro pe lună, în scădere cu, în medie, zece euro pe lună, scrie actualdecluj.ro Această ultimă prevedere, care a apărut probabil pentru a proteja şi mai mult populaţia, poate crea de fapt un şi mai mare haos pentru societăţile de termoficare şi poate extinde blocajul financiar la furnizorii acestora. În majoritatea oraşelor din România unde mai funcţionează sistemele centralizate de termoficare preţul plătit de populaţie este mai mic decât costul real, iar Primăriile acoperă diferenţa, prin subvenţii, scrie economica.net Prețurile petrolului au recuperat miercuri din declinul recent provocat de posibila escaladare a conflictului comercial SUA-China, susținute de reducerea stocurilor din SUA. Președintele american Donald Trump a crescut presiunile asupra Chinei pentru încheierea unui acord comercial, anunțând că pregătește majorarea taxelor vamale pentru bunurile chinezești, potrivit profit.ro Marca auto de lux plătește acum scump instalarea de motoare pe motorină de la Volkswagen în modelele sale. 535 de milioane de euro trebuie să plătească acum Porsche drept amendă. Investigațiile de fraudă continuă. Porsche nu produce motoare Diesel, ci le folosește pe cele de la firma-soră Audi. Aceasta din urmă a fost deja penalizată cu 800 de milioane de euro în același scandal Diesel, conform Deutsche Welle Creditele în lei se vor scumpi în iulie, când va fi anunţată valoarea de referinţă a noului indice bancar propus de guvern. Economiştii spun că acesta a crescut deja faţă de nivelul care se aplică acum şi susţin că indicatorul nu este deloc stabil, cum şi-a dorit guvernul. Momentan, noul indice aduce scăderi ale ratelor lunare de 5%, maximum 10%. Estimările specialiştilor arată că, pe un orizont de doi, trei ani, diferenţa dintre ROBOR la 3 luni şi IRCC va fi nesemnificativă, conform digi24.ro . Fondul american de investiții Blackstone a intrat în acționariatul Superbet, unul dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc din România, cumpărând un pachet minoritar de acțiuni în schimbul a 175 milioane euro. În România, Superbet are peste 3.500 de angajați și o cifră de afaceri de 180 milioane euro, scrie profit.ro