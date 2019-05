Business report: Carburanţii s-au scumpit în România în 2019 mai mult decât în Europa; Ratele românilor vor scădea în vară, dar vor creşte la loc în 2-3 ani, când noul indice va ajunge la nivelul ROBOR; Proiect pentru a-i stimula pe elevi să dezvolte mici startup-uri

Preţul mediu al benzinei standard era, în România, la data de 6 mai, e 5,81 lei/litrul, iar cel al motorinei standard de 5,95 lei/litrul, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pieţei carburanţilor, administrat de Comisia Europeană. La începutul anului (7 ianuarie), conform aceleiaşi surse, benzina costa, în medie, 4,97 lei/litrul, iar motorina 5,31 lei litrul.Deci, în acest an, în lei, benzina s-a scumpit cu 84 de bani litrul şi motorina cu 64 de bani litrul. Sau, în termeni procentuali, cu circa 17%, respectiv 12%, scrie Economica.



Ratele românilor ar putea scădea cu 5-10% în perioada mai-iunie prin aplicarea Indicelui de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) şi cu 2-3% din iulie, dar peste un an sau doi IRCC va fi comparabil cu ROBOR, a declarat joi, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), Iancu Guda. Altfel se va duce către 5% contracţia, dar mă refer doar pentru lunile mai şi iunie pentru că, spre exemplu, în trimestrul III, începând cu iulie, august, septembrie, indicele IRCC pentru trimestrul I este de 2,63%, deci ratele scad cu 2-3%.În niciun caz nu vorbim despre scăderi la nivelul guvernanţilor, "la jumătate", scăderi care sunt imposibile din punct de vedere tehnic sau economic şi dimpotrivă vom avea trimestre când IRCC va fi peste ROBOR, potrivit Adevarul. Ministerul Comunicațiilor lansează proiectul „Kidibot Start-Up România”, cu ideea de a stimula toți elevii din clasele pregătitoare până la clasa a VIII-a din București de a folosi tehnologia într-un mod util prin crearea de concepte de mici startup-uri. Derulat în colaborare cu Asociația StartEvo, în perioada 9 mai – 2 iunie 2019, prin platforma educațională Kidibot, proiectul ar trebui să îi învepe pe elevi, prin joacă, elemente de comunicare în public, de lucru în echipă, de educație financiară, de știință și tehnică, de marketing și cum să utilizeze tehnologiile în scopul satisfacerii propriilor nevoi, potrivit Profit. România ar putea deveni a cincea putere agricolă a Europei în urma Brexit-ului, însă contină să importe carne de porc şi să exporte mare parte din producţia de porumb. Deşi fermierii s-au dezvoltat mult, datorită banilor europeni, nu reuşesc să intre în marile magazine. Iar dacă ajung, nu au foarte mare trecere la clienţi. În prezent, în magazinele româneşti, mai bine de 50 la sută din carnea de porc vine din import. La fel se întâmplă, în unele cazuri, şi cu carnea de vită sau pasăre, deşi capacitea de producţie este una dintre cele mai mari din Europa, potrivit Digi24. Candidații cu vârste de peste 45 de ani își găsesc tot mai greu locul pe o piață a muncii din ce în ce mai competitivă, în care tinerețea e percepută ca un sino­nim al performanței și al inovației. Piața muncii din România traversează o criză serioasă, iar lipsa de personal calificat e resimțită acut în toate domeniile. Angajatorii, pe de o parte, se plâng că nu găsesc oameni care să le ocupe locurile de muncă puse la bătaie, în timp ce candi­daților la un post, odată ce înaintează în vârstă, le este tot mai greu să treacă de un interviu de angajare, potrivit New Money. Contribuția de asigurări sociale de sănătate și obligațiile fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere, datorate de persoanele fizice pentru care baza de calcul a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe țară sau la valoarea a 12 salarii de bază minime brute pe țară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, vor fi anulate, stabilește proiectul de ordonanță de urgență redactat de Guvern. Aceeași facilitate va fi valabilă și în cazul persoanelor fizice care nu au realizat venituri, scrie Profit. La începutul lui 2018, numărul companiilor aflate în dificultate a ajuns la 51% din totalul companiilor de impact, inversând, pentru prima dată balanța între companii sănătoase și companii în dificultate. Deși numărul companiilor de impact (cu active peste un milion de euro) crește comparativ cu anul precedent, procentul de 4% al acestora în piață rămâne neschimbat, iar valoarea lor ca pondere în economie crește exponențial. Mai mult de jumătate din cele aproape patru milioane de salariați din România sunt angajați în companii de impact, scrie Curs de guvernare.