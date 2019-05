​Business report: România, țara cu cel mai mare cost pe angajat din UE. Cât dă statului un antreprenor; Bursa americană se îndreaptă spre cea mai slabă săptămână din acest an, pe fondul agravării conflictului comercial SUA-China

Cele mai mici prognoze de creștere economică le-au emis capital Economics (2,3%), Banca Transilvania (2,9%), BCR și FMI (3,1%) și Comisia Europeană (3,3%). Rata anuală a inflației ar fi scăzut în aprilie până la 3,9%, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin decât în martie, dar încă deasupra limitei maxime a domeniului țintit de Banca Națională (BNR), care va își va publica prima ediție a raportului său asupra inflației în 15 mai, conform cursdeguvernare.ro . România este ţara cu unul dintre cele mai mici salarii minime la nivel european - 439 de euro şi suntem urmaţi doar de Letonia cu 430 de euro şi Bulgaria cu 286 de euro. Potrivit, Eurostat, locuitorii din Luxemburg au un salariu aproape 5 ori mai mare decât al nostru -1 999 euro. Lefuri mari primesc şi angajaţii din Marea Britanie - 1400 de euro, iar în Spania unde e una dintre cele mai mari comunităţi de români salariul minim e de 859 de euro pe lună, conform stirileprotv.ro Persoanele fără venituri şi care nu intră în categoria celor care beneficiază de servicii medicale gratuite, cum ar fi de exemplu copii, trebuie să depună Declaraţia Unică şi să plătească o contribuţie de 1.248 de lei pentru a se asigura în sistemul public de sănătate, informează ANAF, potrivit Adevărul. . Acțiunile americane și-au extins declinul în ședința de vineri, îndreptându-se spre cel mai abrupt declin săptămânal din acest an, în urma deciziei SUA de a majora tarifele la importurile de bunuri din China, mutare care alimentează temerile legate creșterea economică globală, scrie profit.ro Guvernul a anunțat că ar putea urma amenzi uriașe pentru operatorii de telefonie mobilă care nu transmit mesajele RO-ALERT. Operatorii economici vor fi obligaţi să importe numai telefoane mobile configurate pentru mesajele RO-ALERT, în termen de şase luni de la intrarea în vigoare a OUG privind operarea acestui sistem de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă, conform capital.ro Toate ţările Uniunii ar fi avut de câştigat după introducerea în 1993 a pieţei unice, care a dus la standardizarea normelor şi legilor, eliminarea taxelor vamale şi circulaţia liberă a capitalului, persoanelor, mărfurilor şi serviciilor.Potrivit studiului, principalii câştigători de pe urma pieţei comune ar fi Elveţia, care nici măcar nu este membră a UE, şi Germania, principala economie europeană şi printre cei mai importanţi exportatori mondiali, scrie Deutsche Welle . Modelul din ediția speciala ID.3 1ST disponibil pentru pre-rezervare are o autonomie a bateriei de până la 420 kilometri (WLTP). În timp ce prețul de pornire recomandat în Germania pentru modelul ID. care vă intra curând în producție este de sub 30.000 de euro pentru versiunea de baza, ediția speciala exclusiva este disponibila la preturi care pornesc de la 40.000 de euro, scrie wall-street.ro