Business report: Gigantul aerian care traversează oceanul folosind ulei de gătit; Dosarul electronic de sănătate, un şir lung de rateuri la doi ani şi jumătate de când e obligatoriu; Încă o promisiune pentru metroul din Drumul Taberei

Compania aeriană olandeză KLM a anunţat că, în ultimii 10 ani, a redus cu 50% consumul de dioxid de carbon pe fiecare pasager, dar şi cantitatea de deşeuri. Reprezentanţii KLM spun că operatorul olandez a fost prima companie aeriană la nivel global care a executat un zbor comercial cu biocombustibil, în anul 2011. Biokerosenul se produce din uleiul folosit la gătit în restaurante, procedura bazându-se doar pe reciclarea uleiului ars. Acesta nu afectează, se pare, cu nimic calitatea zborurilor, în schimb are avantajul că reduce emisiile de carbon cu până la 80%, potrivit Stirile ProTv. Dosarul electronic de sănătate este ultima verigă a informatizării sistemului sanitar, după implementarea sistemului informatic unic integrat (SIUI), a sistemului reţetei electronice şi a cardului naţional de sănătate. Proiectul dosarului electronic de sănătate (DES) a fost demarat în anul 2012 şi a fost pus în funcţiune în anul 2014, cu o investiţie de 81,7 milioane lei, finanţată din fonduri europene. Abia din 12 noiembrie 2016, toţi furnizorii de servicii medicale - medici, laboratoare, spitale publice şi private, furnizori de îngrijiri la domiciliu şi aşa mai departe, inclusiv cei care nu au contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate, - sunt obligaţi prin lege să folosească sistemul dosarului electronic de sănătate, scrie Economica.



Devenit un fel de legendă urbană, metroul din Drumul Taberei ar putea deveni realitate în luna cadourilor. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a spus că inaugurarea va fi făcută în decembrie anul acesta şi chiar i-a invitat pe jurnalişti să vadă stadiul lucrărilor. Metroul din Drumul Taberei ar fi trebuit să fie gata încă din 2015. Lucrările la metroul din Drumul Taberei au început în 2011 și trebuiau finalizate în 2015. În ultimii 4 ani, constructorul s-a trezit cu tot felul de contestații, făcute de concurenți. Ultimul proces a vizat furnizarea "Sistemului de siguranță și automatizare a traficului", potrivit Digi24. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este gata să cumpere medicamente de 134,3 milioane lei (28,2 milioane euro), fără TVA, potrivit unui anunț publicat pe platforma SICAP. Tipul procedurii este licitație deschisă, iar achiziția implică încheierea unui acord-cadru. Valoarea totală a achiziției este estimată la 134,3 milioane lei (28,2 milioane euro), fără TVA. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 14 iunie, potrivit Profit. România s-a uitat în jur şi a ales o combinaţie toxică între venituri reduse ca pondere în PIB, specifice zonei anglo-saxone, şi cheltuieli care tind să crească pe model european. Soldate în ultimii ani cu deficite expandate tot spre modelul american, doar că leul nu e dolar. Datele Eurostat arată foarte clar că nu se poate merge simultan şi cu fiscalitate relativ mică, de tip „american”, şi cu cheltuieli relativ mari, pe model „european”. Combinaţia nu funcţionează pentru că bugetul public se duce spre derapaj economic chiar şi în condiţii de creştere susţinută, cum a reuşit România în ultimii ani, potrivit Curs de guvernare.



Zona din apropierea parcului Regele Mihai I (fostul Herăstrău) se umple treptat de blocuri cu locuinţe premium, unele deja finalizate. În general, zona premium a pieței rezidenţiale pare a se mişca mai bine decât cea medie, fiind mai puțin afectată de limitarea gradului de îndatorare sau de scumpirea creditării, iar pe piaţă vor apărea circa 500 de apartamente noi în proiecte premium anul acesta. În prezent, în București există 318 proiecte rezidențiale noi, iar numărul total al unităților locative din aceste proiecte depășește 55.000. Ca număr de unități, sectorul 6 se află pe primul loc, cu 20.000 de apartamente, urmat de sectorul 4, cu 10.300 de apartamente, celelalte sectoare înregistrând sub 10.000 de unități locative noi fiecare, potrivit Economica.



Copil fiind, Alba­rosa visa să devină pilot. S-a și înscris la Școala Militară din Napoli, cu gândul de a ajunge într-un final la Academia Aero­nautică. A sfârșit prin a studia finanțele și chiar a fost auditor financiar încă din perioada studenției, timp de vreun an, în Congo. Ulte­rior, în 1994, s-a angajat la Iveco, unde a devenit responsabil cu piața maghiară, în scurt timp extin­zându-i-se atribuțiile și pe piețele din Bulgaria și din România. Pe atunci, rolul său era de a identifica poten­țiali dealeri pentru Iveco, o companie care intra pe-o piață necunoscută, ceea ce implica multe demersuri pentru a con­vinge în privința credibilității firmelor din România, scrie New Money. Google anunță un nou sistem de plăți prin care utilizatorii care nu au sau nu vor să apeleze la card pentru achiziționarea aplicațiilor de smartphone o pot face folosind bani lichizi. Gigantul american va folosi în piețele emergente un sistem de tranzacții în așteptare, prin care utilizatorii pot iniția pe telefon achiziția unei aplicații, pentru a o plăti ulterior cu cash. În momentul în care vrea să cumpere o aplicație, utilizatorul va putea alege ca, în loc să introducă datele unui card, să plătească pentru aceasta într-un magazin fizic care suportă sistemul propus de Google, scrie Profit.