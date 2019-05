Business report: Ar putea scădea factura la gaze a populaţiei anul viitor? Care sunt premisele; Paradoxul românesc. Gazele se scumpesc când vine vara

Indicii principali de la BVB au câștigat jumătate de procent într-o zi favorabilă activelor de risc la nivel mondial și în cea dintâi sesiune după epuizarea perioadei de publicare a rezultatelor companiilor listate.Indicele Dow Jones Average Industrial al Bursei de la New York a ajuns în zona de 25.900 de puncte, iar în Europa tabloul a fost preponderent „verde”, scrie profit.ro Implementarea de către ANRE a noului cadru de reglementare pentru furnizarea gazelor naturale ar permite o uşoară scădere a facturii consumatorilor finali, care ar putea fi operată anul viitor, potrivit primelor calcule. De la 1 aprilie, gazele pentru populaţie vin doar de la Petrom şi Romgaz, la 68 de lei/MWh. Acest preţ este mai mic decât vechiul cost de achiziție al gazelor, de circa 80 de lei, scrie economica.net . După aproape 5 luni de zile în care a bătut pasul pe loc în jurul valorii de 4.000 de dolari, Bitcoin a explodat luna aceasta, dubalandu-și valoarea și reamintind investitorilor că rămâne totuși o moneda virtuala. Deteriorarea semnificativa a relațiilor comerciale dintre SUA și China din ultimele săptămâni este considerata de analiștii XTB unul dintre principalele trei motive care au generat recentul raliu al Bitcoin, potrivit wall-street.ro În cele ce urmează trecem în revistă o parte dintre consilierii americani și chinezi care ar putea avea un cuvânt greu de spus în negocierile comerciale între Statele Unite ale Americii și China. Larry Kudlow. În vârstă de 71 de ani, Kudlow a lucrat la Federal Reserve Bank la New York și a fost consilier economic la Casa Albă în timpul președinției lui Ronald Reagan.influența lui asupra politicii lui Donald Trump privind China este puțin probabil să fie decisivă, scrie Deutsche Welle Deşi temperaturile cresc şi consumul de gaze scade, preţurile resursei cresc. Consumatorii casnici beneficiază de un preţ plafonat la gaze, în următorii trei ani, dar ei vor simţi scumpirile în toate celelalte preţuri.Gazele din producţia internă au ajuns să coste pe bursa românească 95,86 lei/MWh, în aprilie, o scumpire de 6% faţă de luna martie, când resursa se vindea cu 90,61 lei MWh, arată datele Bursei Române de Mărfuri (BRM), conform adevarul.ro Ungaria va semna un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia, dacă grupul american ExxonMobil nu va lua o decizie finală, până în luna septembrie, privind investiţia în proiectul offshore Neptun. Accesarea resurselor din Marea Neagră ar putea diversifica sursele de aprovizionare din regiune şi ar aduce guvernului României venituri de 26 de miliarde dolari până în 2040, notează incont.stirileprotv.ro Comisia Europeană a amendat băncile Barclays, Citigroup, MUFG, JPMorgan și Royal Bank of Scotland (RBS) cu 1,07 miliarde de euro (1,2 miliarde de dolari), în total, pentru manipularea pieței valutare pe 11 valute. Conform CE, cele cinci bănci au manipulat piață valutara pentru 11 valute: euro, lira sterlină, yenul japonez, francul elvețian, dolarul din SUA, Canada, Noua Zeelanda și Australia, coroana daneză, norvegiană și suedeză, potrivit wall-street.ro