Business report: România - cea mai mare creștere a prețurilor de consum din UE pentru a patra lună la rând; Pandele intră de sâmbătă cu autobuzele de la olandezi pe cinci rute Bucureşti – Ilfov; Cât de greu îți găsești un job după 45 de ani

România a avut, și în aprilie, cea mai mare creștere a prețurilor de consum din Uniunea Europeană, rata anuală a inflației urcând la 4,4% luna trecută, potrivit Eurostat. Aprilie este a patra lună consecutivă în care România ocupă prima poziție în topul scumpirilor din UE, ritmul creșterilor de preț urmând o tendință ascendentă de la începutul anului. Astfel, în martie, rata anuală a inflației în România a fost de 4,2%, iar în primele două luni ale anului creșterea prețurilor de consum s-a situat la 3,2% și 4%, scrie Profit. Serviciul Transport Voluntari, care a cumpărat luna trecută 50 de autobuze de la olandezi, va opera de sâmbătă, 18 mai, pe cinci rute Bucureşti – Ilfov, potrivit primarului oraşului Voluntari, Florentin Costel Pandele. O călătorie pe aceste rute va costa 1,5 lei. "Începând cu data de 18 mai 2019, veţi avea la dispoziţie cinci rute de transport public în Zona Metropolitană Bucureşti – Ilfov, inclusiv noua rută Pod CFR Ştefăneşti – staţia de metrou Obor", le transmite Pandele cetăţenilor din Voluntari, potrivit Economica.



Există o tendință, pe piața recrutării, de a nu selecta, pentru interviurile de angajare, persoane peste o anumită vârstă. Motivele sunt deseori bănuite și rareori demonstrate, și fiecare parte consideră că deține argumente pertinente pentru a se poziționa ca atare. Refuzul de a primi seniori în echipă devine, însă, și mai greu de înțeles, în contextul în care există sancțiuni care survin odată cu încălcarea legislației privind prevenirea discriminării. Mai mult, există și beneficii reglementate legal pentru firmele care angajează persoane cu vârsta peste 45 de ani, potrivit Republica. Majorarea salariului minim de la 1 ianuarie în construcții, la 3000 de lei, cu o mie mai mult decât în celelalte domenii, scumpește lucrările. Firmele susțin că sunt nevoite să ceară mai mult, ca să-și poată acoperi costurile. La reabilitarea blocurilor, de pildă, locatarii s-au trezit că trebuie să mai dea bani peste suma stabilită la început. La Oradea, lucrările de reabilitare termică a blocurilor vor costa mai mult decât era stabilit inițial. Firmele private de construcţii, dar şi instituţiile publice trebuie să recalculeze contractele încheiate deja, scrie Stirile ProTv. CE Hunedoara, compania care grupează cele două mine de huilă care mai funcţionează în Valea Jiului şi cele două termocentrale care o folosesc, va avea pierderi în acest an, dar în buget se vorbeşte despre "necesitatea" angajării a 300 de oameni. Complexul Energetic Hunedoara va avea şi în acest an pierderi de 400 de milioane de lei, după cele 600 de milioane de anul trecut, potrivit proiectului de buget, Guvernul vorbind despre “handicapul natural” al companiei, potrivit Economica. Vestea proastă este că BNR a mărit estimarea de inflație cu un pas foarte mare, de la 3 la 4,2%, pentru finalul acestui an. Vestea și mai proastă este că atunci când vrea să mărească estimarea de inflație, Banca Națională nu o face dintr-o dată ci în mai mulți pași mici, consecutivi, una ca să nu greșească și, a doua, ca să nu sperie pe nimeni. Din vestea proastă și vestea și mai proastă, rezultă că, foarte probabil, prețurile vor fi la final de 2019 mult mai mari decât le estimează Isărescu acum, iar guvernatorul BNR știe acest lucru, scrie Moise Guran pe blog. Unul dintre proiectele “neatacate” de Primărie, însă adus de multe ori în discuție de mai bine de zece ani ca soluție reală pentru descongestionarea traficului, ajunge în dezbatere publică. Este vorba despre Planul Urbanistic Zonal și studiile de fezabilitate pentru zona Calea Moților, Calea Mănăștur, strada Uzinei Electrice și strada Mărginașă la pachet cu un studiu de trafic privind benzile dedicate. Studiile vor fi prezentate public miercuri, 22 mai, ora 17:00, la CIIC – Centrul de Inovare și Imaginație Civică în clădirea Casino din Parcul Central „Simion Bărnuțiu”, potrivit Actual de Cluj.



Primarul Botoșaniului, Cătălin Flutur, susține că acest complex de agrement este unic în țară, având în vedere suprafața pe care se întinde, dar și facilitățile oferite, notează Ziarul de Iași. Proiectul a costat 20 de milioane de euro şi cuprinde aqua park, heleşteu, râu artificial pentru rafting, amfiteatru în aer liber, dar și terenuri de sport. În complex există și un patinoar care poate fi folosit inclusiv pentru antrenamente de hochei sau curling, piscine interioare și exterioare, un parc agrement pentru copii, un bazin contracurent, o sală de fitness, saune, precum și pereți pentru escaladă, potrivit Libertatea.