Business report: Autostrada Ploiești - Brașov va fi construită cu artizanul celui mai mare pod din lume; Decizie care vizează toate companiile: ore suplimentare, cu măsură; Un start-up european vă oferă posibilitatea de a cumpăra mai ieftin brandurile de electronice şi hainele preferate

Guvernul va finaliza în perioada imediată negocierile cu asocierea formată din companiile China Communications Construction Company Ltd (China) și Makyol Insaat Sanayi Turizm (Turcia) pentru construcția și operarea în regim de parteneriat public-privat a autostrăzii Ploiești - Brașov, proiect estimat la 1,36 miliarde de euro. Numele celor două companii au fost anunțate astăzi oficial, la Guvern. Președintele executiv al CCC International, Wang Jingchun, a declarat că înțelege importanța proiectului pentru cetățenii români, că au nevoie de a scurta timpul în trafic, potrivit Profit. Companiile europene, inclusiv cele din România, vor fi obligate să introducă sisteme de măsurare a timpului petrecut la locul de muncă şi mai ales a orelor suplimentare efectuate de angajaţi. Este o decizie recentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care a fost luată ca urmare a unui caz din Spania, unde sindicaliştii s-au plâns că subsidiara spaniolă a Deutsche Bank nu ar fi avut un sistem eficient de măsurare a orelor suplimentare efectuate de angajaţi în fiecare zi, potrivit Digi24. . Piaţa americană pentru electronice şi îmbrăcăminte este una dintre cele mai mari pieţe de consum din lume, prin urmare, concurenţa ridicată şi modificările rapide ale tendinţelor determină scăderea preţurilor. Mai mult, pe măsură ce devine tot mai greu şi mai greu să câştigi clienţi, vânzătorii oferă reduceri uriaşe şi organizează vânzări săptămânale. De asemenea, nu este vorba despre preţuri. Indiferent dacă este vorba de un nou gadget electronic sau de o nouă linie de îmbrăcăminte, piaţa care primeşte totul iniţial este SUA, potrivit Adevarul. România va avea circa 465 de autobuze electrice care vor circula în 21 de oraşe, conform datelor actuale, centralizate de Economica. Cele mai multe, respectiv 100, vor fi cumpărate pentru Capitală. În topul oraşelor verzi urmează Braşov şi Timişoara, cu câte 44 de autobuze electrice fiecare. Capitala ar urma să fie cel mai verde oraş din România, după numărul de autobuze electrice care vor circula în oraş. Primăria Municipiului Bucureşti a lansat licitaţie pentru achiziţia a 100 de autobuze electrice, ofertele urmând a fi depuse până pe 7 iunie, conform datelor actualizate din platforma de achiziţii publice SICAP.Grupul energetic CEZ, unul dintre cei patru mari furnizori de electricitate din România, ar putea anunţa, luna viitoare, intenţia de a vinde toate operaţiunile din România, potrivit informaţiilor din piaţă, neconfirmate oficial. CEZ ar urma să vândă fiecare dintre business-uri, unul câte unul, potrivit e-nergia. Anunţul ar putea fi făcut la începutul lunii viitoare, dar nu înainte de discuții cu oficiali ai reglementatorului de la Bucureşti, potrivit sursei citate, scrie Curs de guvernare. Un semnal de alarmă vine de la reprezentanţii spitalelor oncologice de stat. Se tem că vor rămâne fără fizicienii atât de importanţi în radioterapia care ajută bolnavii de cancer. Sunt nemulţumiţi de salariile mici şi vor să plece. În România, 140 de români mor în fiecare zi din cauza cancerului. După 3 ani de facultate, 2 de master şi alţi 5 de lucru efectiv pentru a se specializa ca fizician medical, Laurenţiu încasează mai puţin de 3.500 de lei pe lună. Colegii săi au plecat în spitale private, pentru bani mai mulţi, potrivit Stirile ProTv. Începând din 2016 a avut loc o abatere semnificativă de la MTO (medium term objective), un plan care prevede un anumit nivel al cheltuielilor structurale - cele fixe, an de an - salarii, pensii, cheltuieli de funcţionare a statului - , admite guvernul în Programul de convergenţă. Acest obiectiv, trasat de Comisia Europeană, urmăreşte ca în cazul în care o economie începe să aibă probleme, statul să poată păstra echilibrul în finanţele naţionale. Guvernul subliniază în Program că nu va face niciun efort în direcţia ajustării politicii fiscale spre îndeplinirea cadrului MTO. Şi că se va lucra la acest lucru abia din 2021, adică lasă această sarcină esenţială viitoarei guvernări, potrivit Economica.



Românii au înființat, în perioada ianuarie-aprilie, 56.176 de companii noi, în creștere cu 17,68% față de ianuarie-aprilie 2018, arată statisticile publicate marți de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Cea mai mare dinamică, în ianuarie-aprilie 2019, a fost înregistrată la hoteluri și restaurante, cu o creștere de 74.14%, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 3.023 firme. Creșteri importante s-au înregistrat și în industria prelucrătoare, activități de servicii administrative și activități de servicii suport și în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, potrivit Profit.