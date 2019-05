Business report: Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei a fost cumpărat; Câți bani a câștigat statul din taxa auto; Cine este investitorul care ridică la Dej o fabrică de hârtie igienică cu ajutorul consistent al statului

Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag ar fi cumpărat Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei. Potrivit unor surse din piață, compania intenționează reabilitarea palatului și dezvoltarea unor clădiri de birouri în spatele acestuia. Alături de birourile din spatele palatului care acum găzduiește cafeneaua Eden, se va dezvolta și o parcare. De asemenea, potrivit informațiilor din piață, Hagag ar fi cumpărat și un teren peste drum de unul dintre cazinourile din zonă, scrie Economica. După ce România a fost somată de Comisia Europeană să restituie taxa auto încasată ilegal, mulţi şoferi încă aşteaptă banii. Statul a dat înapoi doar jumătate din cele 7 miliarde de lei adunate în 10 ani. Totuşi, ministrul Finanţelor promite că în luna mai toţi şoferii vor primi taxele plătite înapoi, cu tot cu dobânzi. Adina Pleșoianu aşteaptă de aproape un an să-şi recupereze banii din cinci taxe auto plătite.“Vreo 5.000 de lei, cam aşa” În aceeaşi situaţie se află mulţi şoferi care aşteaptă să primească banii înapoi. Dar banii vin în tranșe mici. Ministrul a evitat să spună câte cereri s-au depus, scrie Stirile ProTv. În toamna anului trecut presa a anunţat că MG Tec Industry SRL, o companie înfiinţată în urmă cu numai câteva luni, vrea să construiască o fabrică de produse igienice de 80 de milioane de euro la Dej. Deşi nu are experienţă în domeniu şi acţionarul său majoritar nu pare deloc bogat, firma a obţinut deja un ajutor de stat de 32 de milioane de euro de la Ministerul Finanţelor şi se pare că va finanţa restul investiţiei din credite. Implementarea proiectului va demara în prima parte a lui 2019 şi va dura până în 2023. La final, unitatea de producţie ar trebui să fie dotată cu utilaje moderne şi să aibă 360 de angajaţi, scrie Adevarul. Anul trecut a fost cel mai prolific an din istoria pieţei rezidenţiale din Bucureşti, stabilindu-se un nou record de după Revoluţie, cu peste 11.000 de unităţi livrate. Anul acesta, experţii se aşteaptă ca recordul să fie bătut. Peste 20.000 de locuinţe se află în acest moment în diferite etape de construcţie, atât în Bucureşti, cât şi în localităţile limitrofe. Dintre acestea, aproximativ 14.000 ar putea fi livrate până la sfârşitul anului stabilindu-se astfel recordul absolut post-Revoluţie. Tot în premieră în istoria modernă a pieţei rezidenţiale, locuinţele destinate clasei medii vor deţine în acest an ponderea majoritară, potrivit Digi24. Întârzierile din transportul feroviar de persoane și de mărfuri din România mai aveau puțin și aniversau în 2017 un întreg secol într-un singur an – trenurile de călători au ajuns la destinație, cumulat, cu 9,44 ani mai târziu, iar cele de marfă, cu 85,87 ani. În total, peste 95 de ani de întârziere, în 2017. În medie, un tren de marfă a avut în 2017 o întârziere de 77,87 de minute la fiecare 100 de km parcurși. Dintre acestea, 1,32 minute de întârziere s-au produs din cauze imputabile CFR, potrivit statisticii oficiale, scrie Curs de guvernare. În zona București - Ilfov vor circula 180 de autobuze electrice, spune Aura Răducu, director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADITPBI). Pe lângă cele 100 de autobuze electrice care vor fi cumpărate de Primăria București, alte 80 vor fi achiziționate de localitățile Chitila și Voluntari. Achizițiile celor 180 de autobuze electrice pentru zona București - Ilfov se vor realiza cu sprijin din fonduri europene, scrie Economica. România este a cincea cea mai atractivă piață de producție din Europa și ocupă locul 12 la nivel mondial. La nivel european, piața de producție românească este depășită doar de Cehia, Polonia, Lituania și Ungaria, în timp ce la nivel mondial cele mai atractive piețe industriale sunt China, Statele Unite ale Americii, Taiwan, India și Canada. Într-un clasament în care se dă o pondere mai mare costurilor, România ocupă a doua poziție, fiind depășită doar de Lituania. În schimb, în scenariul în care ponderea riscurilor este ridicată la 60%, România se situează pe locul 16 în topul european, scrie Profit. Banca Naţională a României lansează joi, 30 mai, în circuitul numismatic monede din aur şi alamă pentru colecţionare şi va pune în circulaţie o monedă din alamă, cu tema Vizita Apostolică a Sanctităţii Sale Papa Francisc în România. Potrivit Agerpres, aversul monedei din aur prezintă imagini ale unor lăcaşuri de cult şi numele localităţilor unde se află acestea, respectiv Catedrala Sfântul Iosif - ,,BUCURESTI’, Sanctuarul marian - ,,SUMULEU CIUC’, Catedrala Sfânta Treime - ,,BLAJ’, Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină - ,,IASI’, care vor fi vizitate de Sanctitatea Sa Papa Francisc, inscripţiile în arc de cerc ‘ROMANIA’ şi anul de emisiune ’2019′, stema României şi valoarea nominală ‘500 LEI’, scrie Stirile ProTv.