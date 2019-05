Business report: Salariul unui europarlamentar, diurnele și indemnizațiile pot să depășească 1 milion de euro în 5 ani de mandat; Soros cumpără acțiuni la un finanțator al cumpărătorului combinatului de la Galați; Guvernul estimează să tranşeze chestiunea Rompetrol în 2019

Eurodeputații sunt remunerați cu 8.757 de euro brut, în fiecare lună lunar. Din această sumă se scad impozitul comunitar și contribuțiile la fondul de asigurări sociale, astfel că un parlamentar european ajunge să primească în mână 6.824 de euro. Din această sumă, unii aleși sunt obligați de legislația din statele din care provin să mai plătească un impozit național suplimentar. Pentru că cea mai mare parte din activitatea eurodeputaților se desfășoară la Bruxelles sau Strasbourg, Parlamentul European le decontează cheltuielile de călătorie până la cel mult 4.454 de euro pe an, potrivit Newmoney. Miliardarul George Soros a cumpărat o participație de 3% la fondul elvețian GAM Holding, care și-a pierdut două treimi din valoare din cauza unui scandal provocat de tranzacțiile unuia dintre managerii fondului, scrie Bloomberg. GAM l-a finanțat pe miliardarul indian Sanjeev Gupta, omul de afaceri din spatele Liberty House, care a cumpărat recent inclusiv combinatul siderurgic din Galați, potrivit Profit. Bugetul Ministerului Energiei pentru acest an, care a intrat în ultima şedinţă de Guvern, de joi, conţine, la capitolul "venituri din privatizare" şi sumele pe care statul român estimează că le va primi din vânzarea pachetului de acţiuni pe care îl deţine la societatea Rompetrol Rafinare Constanţa (RRC) către compania petrolieră de stat de stat din Kazahstan, KazMunaiGas, acţionarul majoritar al RRC. Dacă în acest an se va finaliza tranzacţia, acesta va fi sfârşitul unui dosar care trenează din deceniul trecut, potrivit Economica. Visul unei vieți libere, în care să-şi fie proprii șefi, i-a determinat pe mai mulți tineri să își încerce norocul în afaceri. Pe lângă curaj, ca să reușească în această lume, au avut nevoie de idei, menite să cucerească nişte clienţi nedescoperiţi de afacerile clasice. Astfel s-au născut mici firme care îi ajută pe oameni să câștige timp liber. Gabi Durbaca este proprietarul unei mici afaceri care se ocupa cu rezolvarea oricăror probleme legate de maşini. La el apelează cei care n-au timp să meargă să-şi schimbe cauciucurile, să îşi facă ITP sau chiar să-şi spele maşina, potrivit Stirile ProTv.



Transportul viitorului prin robo-taxiuri ar putea ajunge să valoreze peste 2.000 de miliarde de dolari pe an, până în 2030. În plus, adoptarea în masă a vehiculelor autonome ar putea stimula semnificativ o serie de sectoare industriale deja existente, iar numărul taxiurilor tradiţionale ar putea fi redus cu până la 70%. Este o analiză a băncii elveţiene UBS Group şi sunt luate în calcul veniturile obţinute din fabricarea maşinilor, furnizarea de electricitate, dar şi construirea stațiilor de încărcare și a semiconductorilor necesari tehnologiei autonome, scrie Digi24. Conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) a comparat, vineri, produse alimentare asemănătoare vândute de același hipermarket în România și în Franța, pentru a demonstra astfel practicarea unui dublu standard de calitate de către rețelele comerciale multinaționale. Directorul general al ANPC, Paul Anghel, a arătat că eticheta unui pachet de biscuiți Petit-Beurre comercializat în România indică un conținut de grăsimi vegetale, în timp ce eticheta unui pachet de biscuiți Petit-Beurre vândut în Franța de același comerciant indică un conținut de produs lactat, scrie Profit. Lime, serviciul de închiriere de trotinete electrice, este disponibil începând de astăzi în București cu o flotă de 1.000 de vehicule. Trotinetele sunt disponibile în principalele zone din oraș, la gurile de metrou, langă parcuri, instituții publice, teatre și muzee. Pentru deplasarea cu Lime, costul de deblocare este de 3 lei, iar pentru fiecare minut de călătorie se va adăuga suma de 60 de bani. Echipele locale Lime se vor ocupa de întreţinerea, reîncărcarea şi amplasarea flotei în oraş. Compania respectă siguranţa şi confortul şi îndeamnă utilizatorii să poarte cască de fiecare dată, potrivit Economica.



Potrivit celui mai recent raport, Silicon Valley va produce un milion de milionari până la sfârşitul acestui an, un nou record pentru zona Bay. Unul dintre ei este Sebastian Dobrincu, care la numai 20 de ani, a spart recordul de vârstă, devenind unul dintre cei mai tineri milionari pe care Silicon Valley i-a creat vreodată. Născut în Bucureşti, Sebastian a fost pasionat de programare şi tehnologie de la o vârstă fragedă. El a început să înveţe despre ingineria software pe cont propriu la vârsta de 7 ani. În adolescenţă şi-a folosit talentele pentru a construi biblioteci de diverse programe şi servicii populare. Geniul său de codare a fost folosit în cele din urmă pentru produse şi servicii extrem de populare precum Spotify, Facebook şi TikTok, potrivit Adevarul.