Business report: Cât de mare e pericolul unei crize imobiliare în România; Ciprian Dascalu (ING): Deficitul bugetar este o datorie pe care o vor plati generatiile viitoare

Piața de la București a avut un debut apatic, reacțiile investitorilor fiind inițial minime la datele preliminare publicate despre alegerile europarlamentare, atât prin prisma deviațiilor la nivelul indicilor, cât și prin cel al volumelor. Ulterior, piața s-a animat pe fondul sesiunii favorabile europene, unde investitorii au dat o interpretare pozitivă pentru rezultatele electorale din principalele țări din UE, conform profit.ro Deficitul bugetar in Romania este o datorie transgenerationala, facuta pentru consum, nu pentru a construi un viitor mai bun copiilor nostri care vor fi obligati sa plateasca aceasta datorie. In ceea ce priveste stabilitatea cursului de schimb, aceasta este mentinuta artificial de Banca Nationla a Romaniei, cu beneficii pe inflatie, dar efecte nefaste pentru exportatori. În plus, cand va aparea corectia inevitabila (avand in vedere ca de cativa ani deprecierea leului este sub diferentualui de inflatie), datoria publica va exploda, fiind preponderent in valuta, sustine economistul ING, potrivit wall-street.ro Cel mai expus segment e cel rezidențial, unde decizia de cumpărare e la persoanele fizice, iar pentru majoritatea achiziția unei locuințe e cea mai importantă cheltuială. De aceea, acesta e bine cumpănită și amânată dacă economia nu prezintă foarte multe garanții de stabilitate. De altfel, potrivit imobiliare.ro, pe parcursul primului trimestru al anului 2019, aproximativ 164.000 de potențiali cumpărători au căutat apartamente și case scoase la vânzare, cu 20% mai puțini decât în perioada similară din 2018, trend descrescător ce poate fi observat în toate marile orașe, conform economica.net Aceasta după ce, luni dimineaţă, grupul ceh de utilităţi CEZ a anunţat că şi-a planificat vânzarea activelor din România, Bulgaria, Turcia şi Polonia, pentru a se concentra pe piaţa din Cehia."Actualizarea strategiei trebuie mai întâi discutată şi apoi aprobată în cadrul Adunării Generale din luna iunie. Procesul de vânzare nu poate începe mai devreme de acest moment. Prin urmare, ne aflăm într-un stadiu incipient. Vânzarea nu este o chestiune care se poate concretiza în următoarele luni", au spus oficialii companiei, conform incont.ro Martin Schulz, în prezent Head of Product &Marketing în cadrul Mercedes-Benz Korea, va prelua funcția de CEO al Mercedes-Benz România de la predecesorul său, Philipp Hagenburger, începând cu data de 1 iunie 2019. „ Portofoliul de produse și servicii inovatoare ne oferă cele mai bune premise în stabilirea unei fundații puternice pentru mobilitatea viitorului, precum și în menținerea celor mai înalte standarde de calitate pentru clienții români”, a spus Martin Schulz, conform capital.ro Dacă anterior constructorii se băteau pe contracte de drumuri şi se contestau între ei, mai nou niciunul nu a fost interesat de modernizarea unor şosele din Moldova. Luna aceasta au fost anulate trei licitaţii de peste 100 de milioane de lei, din cauză că nu au fost participanţi. La licitaţie nu s-a înscris nicio firmă, deşi valoarea contractului pus la bătaie era de 85,10 milioane de lei, fără TVA (18 milioane de euro), potrivit economica.net Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,27%, cel mai scăzut nivel din ultimele 8 săptămâni, potrivit datelor publicate luni de Banca Naţională a României (BNR). Vineri, indicele a stagnat la 3,28% pentru a şaptea oară consecutiv. Luni, indicele ROBOR la 3 luni a coborât la 3,27%, cel mai scăzut nivel din 2 aprilie, când a fost 3,23%. Totodată, indicele ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,39% pentru a patra oară consecutiv, scrie ziaruldeiasi.ro