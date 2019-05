​Business report: De ce se tem est-europenii să se mai ducă la munci agricole în Marea Britanie; Rata șomajului a coborât la 3%; Străinii nu s-au înghesuit să investească în România

De ce se tem est-europenii să se mai ducă la munci agricole în Marea Britanie. Brexit-ul a abandonat fer­mele din Marea Britanie în lupta lor de a atrage forță de muncă din străinătate. Aproape jumătate dintre agricultorii locali au raportat culturi lăsate anul trecut să putrezească pe câmp, pe măsură ce tot mai puțini lucrători proveniți din Uniunea Europeană au revenit la fermele din Regatul Unit. Pierderile au fost, în medie, de 130.000 de lire sterline (170.000 de dolari) pe business. Din cauză că problema imigrației a fost o temă centrală în referendumul pentru Brexit, mulți lucrători străini sunt îngrijo­rați că nu vor mai fi bine primiți și că slă­birea lirei sterline le va afecta veniturile, potrivit Brexit-ul a abandonat fer­mele din Marea Britanie în lupta lor de a atrage forță de muncă din străinătate. Aproape jumătate dintre agricultorii locali au raportat culturi lăsate anul trecut să putrezească pe câmp, pe măsură ce tot mai puțini lucrători proveniți din Uniunea Europeană au revenit la fermele din Regatul Unit. Pierderile au fost, în medie, de 130.000 de lire sterline (170.000 de dolari) pe business. Din cauză că problema imigrației a fost o temă centrală în referendumul pentru Brexit, mulți lucrători străini sunt îngrijo­rați că nu vor mai fi bine primiți și că slă­birea lirei sterline le va afecta veniturile, potrivit newmoney.ro





Cercetători clujeni despre tranzacțiile cu terenuri agricole din Europa de Est: un sfert din tranzacții sunt în România, a doua țară ca volum după Ucraina. Securitatea alimentară este definită drept asigurarea unei cantități suficiente de hrană și accesul cetățenilor la aceasta. Autorii studiului au arătat că, între 2009 și 2012, insecuritatea alimentară a început să fie tot mai prezentă în Uniunea Europeană în ansamblul său", arată cercetătorii, care adaugă că acapararea terenurilor reprezintă vânzarea, concesionarea sau arendarea de mari suprafețe de teren, potrivit Actual de Cluj





CBRE: Cifra de afaceri medie a mallurilor românești a fost de 10 milioane euro în 2018. Astfel, cifra totală medie este de 10 milioane euro, în creștere cu 5,5% față de anul anterior. Jucătorii consacrați au raportat ușoare creșteri ale veniturilor, în timp ce proiectele regionale au avut mici scăderi, pe fondul dezvoltării comerțului electronic. Chiria medie a fost estimată la 27 euro/mp/lună. În estimarea acestei valori, nu au fost luate în calcul și chiriile plătite de supermarketuri, hypermarketuri, magazine de tip DYI, cinematografe și săli de bowling, confrom economica.net

Firmele care nu sunt stabilite în UE vor putea întocmi formalități vamale pentru regimul de punere în liberă circulație a mărfurilor, destinație finală și perfecționare activă doar în limita a trei operațiuni pe an și cu condiția ca autoritatea vamală să considere acest lucru justificat, potrivit firmei de consultanță EY România. În prezent, conform legislației naționale, operatorii economici care nu sunt stabiliți în Uniunea Europeană pot efectua operațiuni vamale frecvente (mai mult de 3 operațiuni pe an) doar prin reprezentare indirectă, scrie profit.ro "Voucherele de vacanta reprezinta un boost pentru turismul romanesc. S-au pompat sute de milioane de euro in turismului intern, care au un efect. Ca toata lumea se imbulzeste vara pe litoral in lunile iulie, august si in weekenduri, e un efect colateral. Atunci cresc preturile, pentru ca vorbim de un raport cerere-oferta", a declarat Dragos Anastasiu. Un alt efect colateral al ticherelor este inhibarea incomingului, conform wall-street.ro Potrivit datelor statistice de la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului ce au fost analizate de către REGnet.ro, perioada ianuarie - aprilie 2019 este una în care capitalul străin în societăţi comerciale noi a înregistrat o scădere de 24.765.721 USD, respectiv 21.058.627 EUR, în comparaţie cu aceeşi perioadă din anul 2018. Ianuarie 2019 vs. ianuarie 2018 1. Bucureşti: -573.390 euro. 2. Ilfov: -188.482 euro. 3. Caraş-Severin: -19.524 euro, conform adevarul.ro Numărul total de șomeri la finele lunii aprilie era de 261.909 persoane. Din totalul șomerilor înregistrați, 49.929 au fost șomeri indemnizați și 211.980 neindemnizați. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a scăzut de la 3,24% la 3,04%, iar rata șomajului feminin a scăzut de la 3,14% la 2,96%. În funcție de mediul de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii aprilie se prezintă astfel: 77.452 șomeri provin din mediul urban și 184.457 șomeri provin din mediul rural, notează profit.ro La modă sunt acum maşinile cu telecomandă care îşi schimbă culoarea în apă şi cele care aparţin supereroilor din desenele animate. Maşinile care au şi circuit de curse, ajung să coste 600 de lei.Vânzările de ochelari pentru realitate virtuală - care, de pildă, îi ajută pe cei mici să intre în lupte cu zombi - au înregistrat şi ele creşteri. La fel se întâmplă şi în cazul dronelor. Printre preferinţe se numără şi aceasta drona care este extrem de usor de pilotat. Telecomanda are un suport de fixare pe degete, iar drona merge în direcţia în care îndrepţi mâna, potrivit stirileprotv.ro