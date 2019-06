​Business report: Harta Metrorex cu opt magistrale de metrou. Pe unde va trece şi cât va costa M8 Crângaşi – Dristor; Fiecare român aruncă anual 130 de kilograme de mâncare; Românii primesc, de la 1 iunie, drept de liberă circulație în cea mai bogată țară din afara UE

În lume, aproape o treime din alimentele produse sunt aruncate şi nici România nu stă prea bine. Fiecare cetăţean al ţării noastre aruncă anual aproximativ 130 kilograme de hrană pe care le-ar putea economisi folosind câteva trucuri pentru depozitarea corespunzătoare. Ştiind cum să economisiţi şi să utilizaţi resturile de alimente contribuiţi la realizarea unor economii substanţiale la bugetul propriu şi, de asemenea, salvaţi planeta de gazele nocive care apar în urma alimentelor neutilizate care ajung în gunoi. Datorită recipientelor de calitate pentru depozitarea şi transportul alimentelor, cu capace ermetice, resturile de la prânzul de ieri, cum ar fi excesul de paste gătite, rămân proaspete timp îndelungat şi sunt gata de a fi folosite din nou pentru vrăji culinare noi, scrie Adevarul. În luna aprilie 2018, Consiliul federal elveţian a decis să prelungească clauza de salvgardare aplicabilă cetăţenilor români şi bulgari, prevăzută în Protocolul II al Acordului UE - Elveţia privind libera circulaţie a persoanelor. Această măsură, a comunicat MAE la acel moment, avea o valabilitate de un an, până la 31 mai 2019, fără a mai putea fi reînnoită, şi vizează eliberarea de noi permise de şedere de tip "B" (durată de şedere între 1 şi 5 ani). Măsura nu restricţionează eliberarea de permise de tip "L" (durată de şedere sub un an) şi nici prelungirea permiselor de tip "B" deja eliberate, potrivit Stirile ProTv.



Acțiunile europene au coborât vineri la minimul ultimelor peste 3 luni și se îndreaptă spre cel mai abrupt declin lunar din ultimii 3 ani, pe fondul escaladării conflictului comercial SUA-China și al taxelor vamale impuse de Statele Unite importurilor din Mexic. "În condițiile în care negocierile comerciale merg în direcția greșită. ne putem aștepta la o vară rece pentru acțiuni. Tarifele impuse Mexicului nu ajută la îmbunătățirea sentimentului, iar piețele așteaptă și mai multe vești, astfel că fuga către activele sigure va continua", spune Guillermo Hernandez Sampere, director tranzacționare la firma germană de management a activelor MPPM EK, citat de Bloomberg potrivit Profit. Pe lângă construcţia magistralelor M5 Drumul Taberei – Pantelimon, M6 Otopeni – 1 Mai şi M7 Bragadiru – Voluntari, planurile Metrorex prevăd şi realizarea inelului de sud M8 Crângaşi – Dristor. Linia de metrou Magistrala 8 Crângaşi – Dristor va avea 17 kilometri lungime iar construcţia sa va costa 1,8 miliarde de euro, fără TVA, conform datelor actualizate ale Metrorex, publicate pe forumul Asociaţiei Pro Infrastructură (API). În 2011, costurile pentru realizarea inelului sudic M8 erau estimate la 1,3 miliarde de euro, potrivit Economica. Filipine şi Egipt sunt cele mai rezistente economii emergente la un posibil război comercial, în timp ce Mexicul este cea mai vulnerabilă din cauza exporturilor sale mari spre SUA, arată o analiză realizată de Bloomberg. Printre economiile vulnerabile se regăseşte şi România (locul 17 din 21), alături de Chile, Africa de Sud, Croaţia şi Mexic. Majoritatea ţărilor care se situează pe primele poziţii în acest clasament au perspective robuste de creştere economică, scrie Stirile ProTv. Totalul investițiilor chineze în Uniunea Europeană a crescut de 10 ori în patru ani. De la 16 miliarde de dolari în 2012, la 160 de miliarde în 2016. Valoarea totală a investițiilor directe chineze realizate din 2000 și până în al treilea trimestru din 2018 a fost de 181 de miliarde de dolari, conform unui raport realizat la cererea Comisiei Europene. Lucru foarte important: din investițiile totale, mai mult de 60% au fost făcute de companii în care statul chinez deține cel puțin 20% din pachetul de acțiuni și care au fost ajutate financiar de Beijing să achiziționeze firme europene din industrii strategice, potrivit Curs de guvernare. Moneda națională se întărește până la cel mai bun nivel al ultimelor săptămâni, în zona reperului de 4,74 lei pentru un euro. Mișcarea de accelerare a aprecierii leului s-a accelerat de la sosirea în România a Papei Francisc I, care întreprinde o vizită pastorală de câteva zile. În ianuarie, leul făcea „ca dracul”, dar acum s-a îmblânzit ca și când ar fi fost exorcizat. Un sentiment de beatitudine peste piața valutară din România. Investitorii recapătă încredere în leu și într-un context de întărire a monedelor regionale. Coincidență sau nu a îmbunătățirii climatului de tranzacționare, aterizarea Papei Francisc I pe pământ românesc s-a suprapus cu un impuls de întărire a monedei naționale leul, scrie Profit.