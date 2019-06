Business report: Pensiile, între subzistență şi bunăstare: 1,5 milioane de oameni iau cel mult 700 lei la pensie. Doar 9.600 de români primesc peste 5.000 de lei; Cresc din nou facturile la energia electrică. Ce componentă o scumpește

. „România are un potenţial undeva între Italia şi Polonia” în privinţa producţiei agricole. În schimb, „Polonia şi Ungaria au excedent masiv pe balanţa comercială a alimentelor” , a remarcat guvernatorul Mugur Isărescu. Multe alimente s-au scumpit de la începutul anului mai mult chiar decât combustibilii, care depind mult mai mult de piața externă: cartofii cu 32%, legume şi conserve (+13%), iar fructele cu 4,77% nu mult sub combustibilii (+5,56%), potrivit Curs de Guvernare . Avem aproape 4,98 de milioane de pensionari în sistemul public de pensii, potrivit celor mai recente date ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP). Dintre ei, numai 9.575 de români au avut, în aprilie 2019, pensii mai mari de 5.000 de lei, arată informaţiile centralizate de Casa Naţională de Pensii. În contrast, aproape 1,5 milioane de români au pensii de maximum 700 de lei pe lună, potrivit datelor CNPP, sintetizate de Economica În primul rând, contribuţia pentru cogenerare va fi ajustată cu rata inflaţiei. În al doilea rând, în calculul său va fi inclusă şi o componentă din costul pe care producătorii îl au cu achiziţia de certificate de emisii, achiziţie care este obligatorie pentru toţi producătorii care folosesc combustibili fosili. Cel mai probabil, centralele în cogenerare pe cărbune vor primi mai mulţi bani în contul acestei scheme de sprijin, notează adevarul.ro În aprilie, constructorii auto au asamblat sub 71.000 de mașini, cu 45% mai puține decât în aprilie 2018. Jaguar Land Rover, BMW Mini, Honda și Vauxhall au fost printre companiile care au oprit producția de mașini în aprilie, încercând să gestioneze impactul incert al Brexit-ului. Hawes a adăugat că teama unui Brexit "fără o înțelegere" a împiedicat progresul, a blocat investiții și a dus la pierderea unor locuri de muncă, relatează Wall-Street Vânzările globale de smartphone-uri se vor confrunta cu încă un an dificil în 2019, potrivit unui raport al IDC, care estimează că volumul va scădea cu 1,9% față de 2018. Asa cum era de asteptat, cota smartphone-urilor cu Android va crește ușor la 86,7% în 2019, de la 85,1% în 2018, în principal datorită lansărilor mai multor modele noi, inclusiv gama de dispozitive cu 5G, scrie Economica Informatizarea ANAF se confruntă cu dileme de același fel: Ministrul Eugen Teodorovici și ”creierul” guvernului, Darius Vâlcov, au refuzat să o facă în colaborare cu Banca Mondială și au oprit proiectul de 91 de milioane de dolari. Nu înainte de-a fi cheltuiti 18 milioane pentru consultanță.Era vorba de un proiect care s-ar fi putut realiza în colaborare cu experții BM și care ar fi costat în total 70 de milioane euro, credit aprobat de Bancă, conform Curs de Guvernare Contribuția totală a sectorului elen al turismului la PIB-ul Greciei a urcat anul trecut la 21,6 miliarde de euro, sau 11,7%, arată datele INSETE, departamentul de cercetare al Confederației Turismului din Grecia. Aproximativ 90% din veniturile din turism vin de peste hotare, inclusiv din croaziere, transport aerian, maritim. Anul trecut, aceste venituri s-au situat la 18,2 miliarde de euro, în creștere cu 11,3% față de 2017, notează profit.ro