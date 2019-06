Business report: Ce amenzi ar putea primi firmele care își țin angajații peste program și nu-i recompensează; Garsonieră din Cluj-Napoca, scoasă la vânzare pentru o sumă record; Românca ce și-a construit un imperiu în industria cosmetică, în topul Forbes al celor mai bogate antreprenoare din America

Știm toate fenomenele ăstea, lucrurile încep să fie văzute reversibil. Din experiența mea, am văzut foarte multe proiecte publice. Se pornește invers: când trebuie să tai panglica? La momentul X, pentru că sunt alegerile nu știu care, sau mi se termină mandatul. Adică se face invers decât ar trebui. Mandatele de primar nu sunt de șapte ani. Și atunci toate investițiile publice, toate aceste lucruri sunt afectate de obsesia asta de a livra, de a-mi pune numele pe orice, de a echivala orice ctitorie cu persoana primarului, respectiv cu partidul din care ea provine, scrie Curs de guvernare. Tutunul este cultura pentru care fermierii vor încasa anul acesta, în contul anului agricol 2018, cele mai mari subvenţii la hectar, au declarat pentru Economica oficialii Agenţiei de Plăţi pentru Agricultură. În total sunt 334 de fermieri care îşi împart peste 1,65 de milioane de euro, banii alocaţi de Guvern anul acesta pentru Ajutoarele Naţionale Tranzitorii- tutun, ceea ce înseamnă că, pentru fiecare hectar, cultivatorii vor încasa 1.487 de euro. Din datele APIA, cel mai mare beneficiar va fi Seeds Procesing SRL firmă controlată indirect de omul de afaceri Ioan Niculae.Potrivit Forbes, Anastasia Soare are o avere de 1,2 miliarde de dolari, scrie Mediafax.ro. Compania pe care a fondat-o Anastasia Soare - care s-a mutat la Los Angeles în 1989 - a evoluat de la un salon de frumuseţe închiriat la o reţea mondială, precum şi la o linie de cosmetice distribuite în peste 3.000 de magazine. În România, brandul funcţionează în sistem de franciză, prin intermediul a patru saloane în cadrul cărora se comercializează şi produsele Anastasia Beverly Hills.Primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, beneficiază de indemnizație pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare. Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate și se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40 % din indemnizația brută lunară aflată în plată", scrie în proiectul pregătit și analizat de Profit. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici vrea să schimbe programul „Prima Casă” în „O familie, o casă”. Pe scurt, vor avea șansa să-și cumpere o „casă” mai mulți decât o puteau face până acum. În teorie, căci în practică la Cluj-Napoca tinerii se pot folosi de credit ca să-și cumpere jumătate de garsonieră în centrul orașului. În plină dezvoltare, Cluj-Napoca cucerește top după top și se apropie cu pași repezi de Tokyo, Viena, Paris și Singapore. Chiriile au explodat, asemeni prețurilor la apartamente, iar tot mai puțină lume își permite o locuință (chiar și cu un credit). Astfel, avem situații în care o garsonieră de 29mp, în centrul orașului, e scoasă la vânzare pentru „modica sumă” de 115.000 euro potrivit Ziar de Cluj. Patru luni contabile scurse de la începutul anului găsesc investiţiile publice, între care investiţiile în străzi sunt declarate prioritare, cu un minus însemnat, faţă de cele făcute de guvern în aceeaşi perioadă a anului trecut. Potrivit ultimei execuţii bugetare, publicată ieri, cheltuielile de capital ale guvernului, care înseamnă cheltuielile de investiţii făcute din bugetul de stat, sunt cu 6,4% mai mici decât anul trecut. Situaţia este totuşi mult îmbunătăţită faţă de execuţia pe primul trimestru, care afişa un minus de 20% la investiţii, scrie Economica.



Firmele ar putea fi amendate și cu 3.000 de lei pentru fiecare angajat care lucrează peste program și nu este plătit. Asta prevede un proiect pentru modificarea Codului Muncii, ajuns la vot în Camera Deputaților. Măsura a stârnit deja reacția patronatelor, care susțin că amenzile nu reprezintă o soluție. Pe de altă parte, specialiștii în resurse umane și psihologii atrag atenția că epuizarea profesională are efecte negative asupra sănătății și vieții personale, potrivit Stirile ProTv.