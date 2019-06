Business report: Amenzile excesive împiedică accesul noilor jucători pe piaţa românească a gazelor; Câți bani plătește către stat, în timpul vieții, o familie

Economia SUA a creat doar 75.000 de locuri de muncă luna trecută, cea mai slabă evoluție din ultimele 3 luni, potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii. Analiștii intervievați de Bloomberg anticipau crearea a 175.000 de locuri de muncă. Rata șomajului s-a menținut la 3,6%, minimul ultimilor 49 de ani, iar salariul mediu orar a crescut cu 3,1% în ritm anual, sub estimări, conform profit.ro Pentru neîndeplinirea obligațiilor pieței centralizate, amenda este cuprinsă între 5% și 10% din cifra de afaceri. Pentru neîndeplinirea obligațiilor de stocare, operatorii riscă o amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri. Pentru nerespectarea obligațiilor din celebra OUG 114/2018, amenda este de 10% din cifra de afaceri, notează economica.net Deşi a ajutat la creşterea mai rapidă a veniturilor oamenilor către nivelul ţărilor avansate ale UE, modelul României de creştere economică bazată pe stimularea consumului a încurajat dezechilibrele macroeconomice", se precizează în documentul prezentat vineri la Bucureşti de şeful misiunii FMI pentru România, Jaewoo Lee potrivit incont.ro China este cel mai important jucător statal și are ambiții uriașe în ceea ce privește energia verde în general și mașinile electrice în particular. Beijingul își consolidează în permanență poziția, în special în lanțul valoric al producției de baterii – elementul determinant în viitorul mașinilor electrice. În prezent, cota europeană în producția mondială de celule este de doar 3%, potrivit cursdeguvernare.ro Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că va lansa o nouă sesiune de înscriere pentru persoanele fizice care vor să-şi cumpere, la schimb cu un aparat vechi, un televizor, frigider, masina de spalat rufe sau masina de spălat vase. Înscrierile persoanelor fizice se realizează prin intermediul aplicaţiei electronice pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu https://solicitant.afm.ro/PF/, relatează Adevarul Două treimi dintre companiile românești sunt decise să investească semnificativ în digitalizare, în următorii trei ani, în condițiile în care 80% se confruntă, printre altele, cu problema resursei umane calificate. 79% vizează investiții în producție, 50% în control și 46% în planificare, arată rezultatele unui studiu realizat în rândul a peste 300 de companii din industria românească, scrie profit.ro Exportăm tot mai multă îngheţată în ţările membre UE, dar nu mâncăm prea multă. România este pe locul 10 în topul ţărilor producătoare, iar exportul a crescut în 8 ani de 4 ori. Cu toate acestea, abia consumăm în medie un kilogram pe an, arată statisticile. Însă doar un sfert dintre români mănâncă zilnic îngheţată vara. În timp ce iarna, 61% nu o consumă deloc. Cel mai mult o prefera femeile şi copiii, iar sortimentele cele mai cerute sunt de vanilie şi cacao, conform stirileprotv.ro O familie obișnuită plătește, în timpul vieții, taxe și impozite în valoare de 3 milioane de lei. Din totalul de 3 milioane, 600 de mii de lei înseamnă plata CASS - asigurările obligatorii de sănătate.Din cele 3 milioane de lei, TVA ul reprezintă 400 de mii de lei. Adică banii din care se pot dota 5 școli cu computere şi licenţe software, scrie Digi24