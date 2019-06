Business report: Deficitul guvernamental, în afara practicii europene: Cum stau ceilalți; Beneficii uriașe pregătite pentru persoanele cu dizabilităţi: credit pentru locuinţă, gratuitate la avion şi bani pentru facturi

România a înregistrat în 2018 cel mai mare deficit guvernamental dintre statele UE, potrivit datelor publicate de Eurostat, cu excepţia puţin relevantă a Ciprului. Până şi fostele state din blocul estic care au mai aderat în urmă cu mai bine de zece ani la Zona Euro şi-au ajustat echilibrul fiscal. Cu -0,7% din PIB în 2018, Slovacia a făcut rocada cu noi, pe post de elev silitor al clasei ( în 2015 era pe dos), în timp ce Slovenia a avut chiar un plus de 1,7% din PIB, potrivit Curs de Guvernare Reconectarea Unității 2 de la Cernavodă la sistemul național și o producție mare de energie hidro ca urmare a nivelului ridicat al apelor a făcut ca prețul mediu zilnic al energiei electrice cu furnizare în ziua de duminică să atingă minimul ultimului an, 76,69 lei/MWh sau 16,25 euro/MWh. Prețul de duminică din România era cu 8,5 euro mai ieftin decât cel pe pe piața similară din Ungaria și cu 7.5 euro sub cele din Cehia sau Slovacia conform profit.ro Iniţiativa introduce gratuitate la călătoria cu avionul. Persoanele cu handicap vor putea face 12 călătorii dus-întors pe an. Proiectul prevede şi că persoanele cu dizabilităţi, cu orice grad de handicap, vor putea contracta un credit pentru achiziţionarea unei locuinţe şi pentru adaptarea ei conform nevoilor individuale de acces, scrie Adevarul Transelectrica atrage atenția asupra consumului ridicat din zona București, care a depășit 1.500 MW la vârful de sarcină în iarna 2017-2018, valoare care reprezintă circa 77% din capacitatea de injecție din rețeaua electrică de transport (RET) în cea de distribuție (RED) a Enel din zonă (1.950 MW) și asupra faptului că este atinsă în mod uzual capacitatea de injecție pe fiecare dintre cele trei zone din interiorul municipiului București funcționând debuclat, notează profit.ro Combustibilul bulgăresc este cel mai ieftin. În rest, dacă ţara de destinaţie nu este Bulgaria sau nu tranzitaţi statul vecin pentru a ajunge în vacanţă, plecați cu rezervorul plin de benzină din România, a doua cea mai ieftină ţară din UE din acest punct de vedere. Potrivit buletinului săptămânal al UE, „Oil Bulletin" din 27 mai 2019, preţul mediu pentru benzina Euro Super 95, cel mai vândut sortiment, este de 1,21 de euro pentru un litru. În Bulgaria, veţi găsi un preţ mediu al benzinei de 1,13 euro litrul, potrivit Economica.net Treisprezece dintre cele mai mari bănci din lume se pregătesc să lanseze în 2020 versiuni digitale pentru cele mai populare valute la nivel global. Ecosistemul blockchain va activa inițial în zone relativ de nișă, cum ar fi crearea unei infrastructuri de piață care să permită monedelor digitale să fie folosite pentru îndeplinirea cerințelor de marja în tranzacțiile cu derivate, conform Wall-street.ro Rata rata de reciclare a deșeurilor în România stagnează de 8 ani la 14%, foarte departe de obiectivul impus de Comisia Europeană, 50%, de atins în 2020. În cazul nerespectării obligațiilor asumate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate impune României plata unei sume forfetare ce depășește 1 milion euro plus penalități pentru fiecare zi de întârziere, scrie Curs de Guvernare