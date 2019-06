Business report: Călătorii gratis cu avionul pentru o anumită categorie de persoane; Război total între UE și țara în care trăiesc cei mai mulți români; Deficitul comercial al României a crescut cu 34%, 1,3 miliarde de euro, în primele patru luni, până la 5,03 mld. euro

Persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de gratuitate la călătoria cu avionul, arată o propunere legislativă aflată în dezbatere la Senat. Proiectul prevede ca persoanele cu handicap să poată beneficia de gratuitate la transportul cu avionul în limita a 12 călătorii dus-întors într-un an calendaristic. În momentul de față, gratuitatea se oferă doar pentru transportul interurban cu autobuzul, cu trenul și cu navele de transport fluvial, scrie Profit.



Cel mai recent raport publicat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cu privire la stadiul construcţiei loturilor 3 şi 4 ale viitoarei autostrăzi Lugoj – Deva estimează că lucrările la Lotul vor fi finalizate abia în trimestrul al treilea al acestui an. Pe Lotul al treilea al Autostrăzii Lugoj – Deva, stadiul fizic al proiectului a ajuns la 95 la sută, însă constructorii au estimat că lucrările vor fi finalizate în vara acestui an. Tronsonul de 21 de kilometri între Ilia şi Holdea va fi dat în folosinţă abia după finalizarea lotului IV, anunţau reprezentanţii Ministerului Transporturilor. Lucrările la cele două loturi ale autostrăzii din vestul ţării au nceput în primăvara anului 2014 şi trebuiau finalizate doi ani mai târziu, potrivit contractului, scrie Adevarul. Deficitul comercial al României a ajuns, în primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, în creştere cu 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2018, arată datele publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - aprilie 2019, exporturile FOB au însumat 23,066 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 28,104 miliarde de euro. În aceeaşi perioadă de referinţă, exporturile au crescut cu 3,8%, iar importurile cu 8,3%, comparativ cu primele patru luni din anul anterior.Deficitul comercial pe luna aprilie 2018 a fost de 1.382,7 milioane euro, cu 36% mai mare decât în aceeaşi lună a anului precedent, potrivit datelor comunicate de INS. Totodată, este şi cea mai mare valoare a minusului din schimburile externe de mărfuri consemnată în 2019, ceea ce ar trebui să se constituie într-un motiv de îngrijorare. Cumulat pe primele patru luni, exporturile fob au însumat circa 23,1 miliarde de euro iar importurile CIF (inclusiv costurile de transport şi asigurare) 28,1 miliarde de euro, scrie Curs de guvernare. Magazinele mari alocă bugete lunare „nelimitate” în campaniile de marketing online pentru a atinge obiectivele dorite, astfel că dacă startup-urile încep cu bugete de 1.000 de euro pe lună, companiile mari pun la dispoziție bugete ce depășesc pragul de 100.000 de euro, iar piața serviciilor de marketing online va crește puternic în acest an. Numărul de magazine online a crescut spectaculos anul trecut, când practic s-a dublat, de la 7.000 de magazine în 2017, la aproximativ 15.000 în 2018, scrieTensiunile dintre autoritățile din Italia și reprezentanții UE continuă, în condițiile în care Bruxellesul a atenționat a treia cea mai mare economie a zonei euro că măsurile populiste adâncesc deficitele și datoria publică. Comisia Europeană a trimis luna trecută o scrisoare Guvernului de la Roma în care îi cere să explice de ce s-au deteriorat finanţele publice ale Italiei. Scrisoarea Executivului comunitar este o obligaţie prevăzută în legislaţia UE şi este trimisă atunci când o ţară nu mai respectă ţintele fiscale convenite, care cer ca deficitul bugetar să fie menţinut sub 3% din Produsul Intern Brut, iar datoria publică să fie redusă dacă depăşeşte pragul de 60% din Produsul Intern Brut, potrivit Stirile ProTv. Mai multe persoane care în 2018 au încasat venituri doar din drepturi de proprietate intelectuală, de la un singur plătitor de venit, care sunt situate peste plafonul stabilit în Codul Fiscal şi pentru care impozitul se reţine la sursă, au aproape 2.000 de lei datorii la ANAF, fiindcă firmele cu care lucrează nu au ştiut procedura prin care pot plăti la Fisc contribuţiile sociale aferente primului trimestru din 2018, deşi au această obligaţie. Motivul e haosul fiscal creat de schimbările aduse anul trecut Codului Fiscal, prin care Guvernul promitea să simplifice şi să eficientizeze, de fapt, relaţia contribuabilului cu Fiscul. Aceste datorii nu se văd încă în spaţiul privat virtual, urmând să se publice după 31 iulie, scrie Economica.



În urma deciziei, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 a fost obligat să îi plătească procurorului daune morale în valoare de 14.400 de euro pentru încălcarea dispozițiilor legale privitoare la condițiile de muncă ce trebuie asigurate personalului angajat dar și o sumă de 400 euro/lunar începând cu 15 ianuarie 2019 până la momentul în care instituția îi va asigura condițiile legale. În apărare, procurorul a depus la dosar două rapoarte, unul din 2015, celălalt din 2018, realizate de către evaluatori din cadrul firme private, specializate în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit Digi24.