Business report: Companiile publice, raiul angajaţilor la stat. FMI denunţă salariile prea mari; Lovitură de la UE pentru Germania. Ce se întâmplă cu taxa pe autostrăzi pe care trebuie să o plătească șoferii străini

România a înregistrat în primul trimestru din 2019 cea mai mare creştere a costului muncii dintre toate statele membre UE, potrivit datelor publicate de Eurostat. Majorarea costului muncii din România a fost de aproape şapte ori mai mare faţă de Zona Euro ( care a consemnat doar +2,4%), la care ne-am propus să aderăm în 2024, şi de peste şase ori mai mare în raport cu media UE 28 (+2,6%), conform Curs de Guvernare Cursa pentru viitorul post de guvernator al Băncii Naţionale s-ar da între Cristian Popa, fost viceguvernator BNR din partea PNL, şi ministrul de Finanţe de azi, aflat la al treilea mandat de ministru în trei guverne diferite, Eugen Teodorovici. Isărescu spune că se va retrage anul acesta pentru că împlineşte 70 de ani. Piaţa financiară externă spune că, fără continuitate în politica monetară pusă pe picioare de Isărescu, multe aspecte benefice ale economiei româneşti se pot clătina puternic, inclusiv ratingul de ţară scrie Economica În companiile din România deţinute de stat, salariile sunt cu peste 80% mai mari decât salariul mediu din sectorul privat, arată un raport al Fondului Monetar Internaţional (FMI) ce analizează datele pentru anul 2016. În condiţiile în care un angajat mediu din privat câştiga atunci, în medie, un salariu brut de 2.729 lei, putem estima că un angajat dintr-o companie de stat câştiga aproape 5.000 de lei, scrie Adevarul În aprilie, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 171,1 miliarde de euro, în creștere cu 10,2% față de 155,3 miliarde euro în perioada similară din 2018, în timp ce importurile UE au urcat cu 8,6%, până la 169,7 miliarde de euro. În primele patru luni din acest an, UE a înregistrat un deficit al balanței comerciale de 21,7 miliarde de euro, față de un deficit de 10,3 miliarde de euro în perioada similară din 2018, scire Profit.ro Contul curent al balanței de plăți a înregistrat, după primele patru luni ale anului curent , un deficit de 2,306 miliarde de euro, adică 0,77% din PIB estimat pentru 2019 (217,5 miliarde euro). De reţinut faptul că acest rezultat negativ aproape s-a dublat într-o singură lună, la finele lui martie valoarea consemnată fiind de -1.202 milioane euro, potrivit Curs de Guvernare Intenţia Germaniei de a introduce o taxă pe autostrăzi pentru automobiliştii străini îi discriminează pe aceştia şi încalcă legislaţia Uniunii Europene, a decis marţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Taxa ar fi afectat în special străinii care locuiesc în apropierea granițelor statelor lor cu Germania și care se deplasează frecvent în această țară, conform InCont.ro ANAF dezvoltă o aplicație care va analiza situația persoanelor fizice în funcție de mai multe criterii de risc fiscal, urmând ca, pe baza rezultatului, să decidă dacă trece sau nu la o verificare amănunțită.Aplicația Fișă de Risc Fiscal pentru persoane fizice va fi similară cu cea folosit deja în cazul firmelor, Fișă de Risc Fiscal pentru persoane juridice, scrie profit.ro Noua legislaţie va preciza în mod clar că furnizorul de energie electrică nu are dreptul de a denunţa unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienţii finali. Doar consumatorul de energie electrică are acest drept. Este introdus, de asemenea, termenul de „prosumator“, adică atât consumator, cât şi producător de energie electrică, scrie Adevarul Pe de-o parte avem conflictul comercial SUA-China. Pe de altă parte, fecare a doua companie germană se plânge de condițiile dificile din China. Ministrul federal al Economiei, conservatorul Peter Altmeier, un apropiat al cancelarei Angela Merkel, nu poate ignora o atare situație, fiind de așteptat ca, pe parcursul vizitei sale de trei zile la Beijing, să medieze diferendul comercial. "Învinovățirile reciproce de la mii de kilometri distanță nu prea au sens", a afirmat Altmeier pentru agenția Reuters înainte de a decola spre China, țară pe care o vizitează pentru a doua oară anul acesta, relatează Deutsche Welle.