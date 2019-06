Business report: Nivelul de trai în România rămâne printre cele mai scăzute din UE; Statul român se împrumută cu "efervescenţă". Va căuta repede bani şi pe pieţele externe; Șeful Renault România anunță “nişte surori” pentru Duster

Producţia industrială a României a intrat pe un trend descrescător în ultimele trei luni şi a revenit în luna aprilie în domeniul negativ, unde părea că intrase conjunctural în prima lună a anului. Rezultatul mediu pe ultimele şase luni a rămas uşor pozitiv dar mult în urma principalelor ţări din fostul bloc estic ce ne provoacă mari deficite în schimburile bilaterale, Polonia şi Ungaria, scrie Curs de Guvernare Consumul individual efectiv (AIC), indicator ce reflectă bunăstarea populației, a crescut la 70% din media înregistrată la nivelul statelor UE, față de un consum de 68% din media UE în 2017. Indicatorul măsoară consumul efectiv pe cap de locuitor exprimat în puterea de cumpărare standard (PPS).Deși a egalat Letonia, România se menține la coada clasamentului în privința bunăstării populației, depășind la acest capitol doar trei state, și anume Ungaria, Croația și Bulgaria, conform Profit.ro . Leul s-a apreciat pe termen scurt acum, graţie succesului emisiunilor statului, iar dobânzile pe interbanncar la trei şi şase luni au stagnat. Însă, din septembrie, lucrurile se vor schimba, zic analiştii. Lichiditatea va dispărea şi vom înfrunta o devalorizare a monedei naţionale şi o creştere a dobânzilor. Numai săptămâna trecută, Ministerul de Finanţe s-a împrumutat de la bănci cu circa 2,2 miliarde lei, în trei emisiuni de titluri de stat cu dobânzi cuprinse între 3,6% şi 5%, şi a programat pentru acestă săptămână alte două emisiuni cu o valoare totală de peste 900 milioane lei, potrivit Economica Groupe Renault România are 18.300 de angajaţi în prezent. Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) a anunţat în ianuarie că uzina Dacia de la Mioveni a înregistrat anul trecut o creştere a producţiei de 6,8%, până la 335.262 vehicule. În 2017, uzina a produs 313.883 unităţi, în scădere faţă de 2016 (320.457 unităţi), potrivit datelor ACAROM. În 2018, cel mai produs model a fost Duster, 313.883 unităţi. SUV-ul a fost urmat de Sandero (42.146 unităţi), Logan (33.841 unităţi) şi Logan MCV (22.354 unităţi), conform InCont Piață imobiliară din România a cunoscut un volum de investiții de aproape un miliard de euro în 2018, an în care investitorii români au fost implicați în circa 25% dintre tranzacții. Primele două dintre cele mai importante tranzacții au însumat 270 milioane euro și au vizat un proiect de clădiri de spații de birouri și un centru comercial. Odată cu piață a crescut, însă, de asemenea și industria de consultanță imobiliară, iar cifra de afaceri cumulată a celor mai importanți jucători de profil a urcat la aproape 50 de milioane de euro anul trecut, conform Wall-street Cei mai productivi salariaţi sunt cei ai retailerului german Metro Cash and Carry, numărul şapte în piaţă după cifra de afaceri, în timp ce pe locul secund se află Lidl, numărul trei după cifra de afaceri. Raportat la salariul mediu din industrie, un angajat poate produce de până la 49 de ori mai mult decât primeşte. Urmează Kaufland, liderul pieţei comerţului alimentar din România după cifra de afaceri (10,8 miliarde de lei), ai cărui angajaţi au generat în medie puţin peste 880.000 de lei pe an, adică aproximativ 73.300 de lei pe lună , conform Economica