​Business report: Câteva idei simple de eficiență energetică; Qatarul va folosi economia românească pentru a-și face intrarea în UE; Primul cartier de bordeie ecologice. Ce avantaje are şi cât costă

16% din cheltuielile medii anuale ale unei gospodării din România înseamnă plata facturilor la utilităţi. O mare parte din sumă ar putea fi economisită, dacă oamenii ştiu câteva lucruri minimale despre eficienţa energetică. Se pot economisi sute de lei, într-un an. 16,2% din bugetul total al familiilor reprezintă cheltuielile pentru: locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, potrivit unei prezentări făcute publice la lansarea programului national "România eficientă". 70% din cantitatea de energie consumată de o locuinţă este folosită pentru încălzire, şi 10-15% pentru iluminat. Însă mai mult de o treime (35%) din energia consumată pentru încălzire de fapt se pierde, scrie Economica. Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţului şi Antreprenoriatului (MMACA) informează ca ministrul de resort, Ştefan-Radu Oprea, s-a întâlnit cu şeful Direcţiei pentru portofolii regionale din cadrul Autorităţii de Investiţii a Statului Qatar (QIA) şi membru al familiei regale qatareze, Sheikh Faisal Thani Al-Thani, cu care a discutat oportunităţile de afaceri dintre România şi Qatar. Temele principale de discuţie între cei doi oficiali au fost atragerea de investiţii în proiecte brownfield şi PPP în infrastructură şi energie, notează MMACA potrivit Stirile ProTv. Bordeiele ecologice sunt construite din lemn şi argilă şi sunt acoperite cu iarbă, ceea ce face să aibă un consum redus de energie şi să fie uşor de încălzit iarna. „Reglează umiditatea în aer şi funcţionează ca baterie termică. Umiditatea rămânând constantă, noi putem garanta că nu o să crească bacterii, mucegaiuri, nu o să se facă condens. Pornind de la materialele care se foloseau pe vremuri, acum se fac în autobetonieră, se toarnă în cofrag şi au proprietăţi similare cu acelea. Toţi pereţii de la această casă i-am făcut în 2 zile”, a declarat pentru Digi 24 Vlad Stanciu, iniţiatorul proiectului, scrie Digi24. EximBank, deținută de stat, anunță oficial că a semnat cu National Bank of Greece (NBG) contractul pentru Banca Românească, preluând astfel subsidiara bancară a NGB din România, a cărei vânzare către grupul maghiar OTP a eșuat în primăvara anului trecut. Grupul elen a calculat că poziția de lichiditate va crește cu 314 milioane euro, luând în considerare și rambursarea datoriei intra-grup, respectiv a finanțării acordate anterior băncii din România. În urma acestei tranzacții, EximBank va activa pentru prima oară pe segmentul de retail banking din România, potrivit Profit.ro Sunt mulţi ani de când mi-am impus să nu îmi dau cu părerea, darămite să scriu, pe teme care sunt străine pregătirii mele. Însă, de o vreme încoace aud şi citesc că nu se mai găsesc candidaţi serioşi, că pretenţiile lor sunt nejustificate, că un angajat pleacă pentru 100 de lei în plus, că tinerii sunt preocupaţi de orice altceva în afară de carieră. Toate aceste păreri dure şi hotărâte în vreme ce participam la negocieri colective de muncă, concedieri sau – complet împotriva voinţei mele – la câteva recrutări. Aşa că mi-am permis să abordez o tema oarecum conexă şi să inventariez câteva din problemele pe care le-am descoperit în cadrul organizaţiilor cu care am colaborat. Bineînteles, nu îmi permit să dau sfaturi pentru cum ar trebui să se facă selecţia sau retenţia de personal, ci să subliniez ceea ce nu ar trebui cu nici un chip făcut, scrie Republica. "Atacurile cibernetice sunt inevitabile, dar acest lucru nu înseamnă că organizaţiile trebuie să aştepte ca sistemele lor să fie compromise şi activitatea să le fie afectată. Organizaţiile pot diminua (până la anulare) efectele şi impactul incidentelor informatice. De fapt, aceasta este esenţa asigurărilor împotriva riscurilor cibernetice care aduc pentru companii: măsuri de diminuare a riscurilor cibernetice, minimizarea daunelor şi recuperarea rapidă post incident. Am pleca de la o premisă falsă dacă am presupune că organizaţiile ar trebui să fie capabile să prevină orice atac cibernetic. Acest lucru este imposibil. Cu toate acestea, organizaţiile trebuie să implementeze măsuri împotriva ameninţărilor cibernetice proporţional cu evoluţia rapidă a acestor riscuri", a declarat Cristian Fugaciu, CEO Marsh România potrivit Economica. Divizia de hardware a Google a oprit dezvoltarea a două noi tablete, iar echipele de ingineri au fost reorganizate. Astfel, specialiştii care se ocupau până acum de noile tablete ale companiei au primit noi sarcini, iar mulţi s-au alăturat echipei care dezvoltă Pixelbook, laptopul care foloseşte sistemul de operare Chrome. După ce informaţia a apărut iniţial în presă, a fost confirmată şi de oficialii Google, însă aceştia nu au făcut cunoscute şi motivele pentru care renunță la această linie de business, potrivit Digi24.