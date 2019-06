Business report: Dezastru bugetar în București. Se taie banii pentru școli, spitale, șantiere; Scandal pe tema achiziţiei Băncii Româneşti de către stat

Foștii proprietari din perioada comunismului ar avea câștiguri de 400% dacă nu își vindeau acțiunile Fondul Proprietatea bisnitarilor în piață gri. Dacă cineva ar fi primit în 2007 un total de 100.000 de acțiuni Fondul Proprietatea, acestea ar s-ar fi vândut în piață gri cu aproximativ 40.000 de lei (0,4 lei/acțiune). În schimb, dacă aceeași persoană ar fi păstrat acțiunile și le-ar fi vândut ieri pe Bursă de Valori București, suma încasată ar fi fost de 106.000 lei, la care se adaugă alți 56.948 lei net reprezentând suma tuturor dividendelor și distributiilor de bani realizate de Fondul Proprietatea între timp: total 162.948 lei, adică un randament de 307%, notează Dacă cineva ar fi primit în 2007 un total de 100.000 de acțiuni Fondul Proprietatea, acestea ar s-ar fi vândut în piață gri cu aproximativ 40.000 de lei (0,4 lei/acțiune). În schimb, dacă aceeași persoană ar fi păstrat acțiunile și le-ar fi vândut ieri pe Bursă de Valori București, suma încasată ar fi fost de 106.000 lei, la care se adaugă alți 56.948 lei net reprezentând suma tuturor dividendelor și distributiilor de bani realizate de Fondul Proprietatea între timp: total 162.948 lei, adică un randament de 307%, notează Wall-street

Primăria Generală a Capitalei va tăia masiv din banii pentru domenii de interes public: educaţie, sănătate, infrastructură, mediu, sau asistenţă socială, conform proiectului de rectificare bugetară publicat de PMB. Din bugetul de 6,8 miliarde se vor tăiat peste 600 de milioane de lei. Printre domeniile care vor suferi diminuări de fonduri se numără: Salarii de bază, 20 milioane de lei tăiaţi Ordine publică şi siguranţă naţională, peste 8 de milioane de lei tăiaţi Poliţia locală, peste 3 de milioane de lei tăiaţi Învăţământ, peste 35 de milioane de lei tăiaţi Sănătate, peste 11 de milioane de lei tăiaţi, scrie Digi24 Redevența a fost majorată cu 50%. Roșia Montană, care prevede prelungirea cu 5 ani a valabilității licenței, precum și majorarea de la 4% la 6% a redevenței percepute de stat din valoarea producției miniere. La mijlocul lunii în curs, ANRM a prezentat RMGC un draft de act adițional la licență care prevedea, printre altele, prelungirea cu 5 ani a valabilității acesteia, precum și majorarea de la 4% la 6% a redevenței percepute de stat din valoarea producției miniere, în conformitate cu modificarea în acest sens a Legii minelor adoptată în 2013 și intrată în vigoare în 2014, scrie profit.ro „Licitaţia pentru secţiunea 4 este suspendată până pe 23 iulie pentru răspuns la clarificări şi adaptare oferte participanţi", a spus Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Valoarea estimată a procedurii de atribuire este de două miliarde de lei, fără TVA. În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestui contract este de 60 luni, din care 16 luni pentru activitatea de proiectare și 44 luni pentru execuția lucrărilor, potrivit Economica.net Achiziţia Băncii Româneşti de către Eximbank, unde acţionar majoritar este statul român, este cel puţin suspectă în condiţiile în care Eximbank este o bancă a exportatorilor şi va cumpăra o bancă de retail, deşi mai are una (CEC Bank), şi se va împrumuta pentru a plăti, pentru că nu are bani nici pentru pensii şi salarii, susţine economistul Florin Cîţu. Chiar are statul nevoie de două bănci de retail? Al doilea semn că ceva este total în neregulă cu această tranzacţie”, susţine economistul PNL potrivit Adevarul Salariile în Germania au crescut într-un ritm mai lent în primul trimestru din acest an, a anunţat Oficiul Federal de Statistică. În primele trei luni din acest an, salariile reale au urcat cu 1,2%, comparativ cu un avans de 1,4% şi de 1,6% în precedentele două trimestre. În perioada menţionată, rata inflaţiei s-a situat la 1,4%.Germania, cea mai mare economie europeană, are în prezent are un deficit de aproximativ 1,6 milioane de angajaţi calificaţi, iar oamenii de afaceri sunt extrem de îngrijoraţi de lipsa forţei calificate de muncă, conform Incont.ro Codul, în varianta votată în Parlament, a fost declarat de CCR integral neconstituțional, dar actul normativ adoptat marți conține câteva dintre prevederile ce încalcă legea fundamentală, printre care și pensiile speciale pentru aleșii locali, declarate neconstituționale de mai multe ori.Documentul sfidează toate principiile de drept și are un singur scop – “acela de a proteja un grup de interese care doreşte să feudalizeze administraţia publică din România”, acuză sindicaliștii, conform Curs de Guvernare.