Business report: Țara din UE care oferă 6.500 euro fiecărui cetățean din diaspora care revine acasă; Panourile solare pot fi instalate fără autorizație de construire; Românilor le e din ce în ce mai greu să îşi plătească ratele

O plată unică de 6.500 de euro pentru fiecare portughez care se reîntoarce să muncească în Portugalia, astfel speră guvernul de la Lisabona să-i determine pe cei plecaţi din ţară odată cu criza economică să revină acasă. Propunerea este cuprinsă în ''Programul Întoarcerea'', aprobat marţi de guvern, a cărui aplicare va începe din luna iulie şi de care pot beneficia atât portughezii, cât şi descendenţii lor lusofoni. Acest program oferă o serie de facilităţi celor care doresc să revină să lucreze în Portugalia, dar plata celor 6.500 de euro este condiţionată de prezentarea unui contract de muncă ferm în această ţară. De asemenea, plata poate fi acordată numai celor care au plecat din ţară înaintea datei de 31 decembrie 2015 şi au trăit în străinătate cel puţin 12 luni, potrivit Stirile ProTv. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat miercuri că, potrivit noilor prevederi legale, montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și/sau panouri solare pentru încălzirea apei este permisă fără ca proprietarul clădirii să obțină autorizația de construire. Primăriile trebuie însă anunțate referitor la modificările aduse locuinței, înaintea începerii lucrărilor, scrie News.ro . Modificarea actului normativ a fost inițiată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru a debloca programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.Din datele BNR reiese că românilor le va fi din ce în ce mai greu să îşi plătească ratele la credite, pentru că vor începe să acumuleze restanţe, ceea ce se va reflecta ulterior în nivelul de trai. Soldul creditelor neperformante a crescut cu aproximativ 11 procente în doar şase luni şi a ajuns la aproape 14 miliarde şi jumătate de lei în luna martie. Acesta reprezintă un semnal de avertizare a deteriorării capacităţii de plată a populaţiei, în cazul în care şomajul va începe să crească, iar salariile îşi vor tempera avansul, scrie Digi24. Pepenii româneşti au intrat de săptămâna aceasta în pieţe, anunţă Ministerul Agriculturii potrivit căruia condițiile climatice din acest an au asigurat producții mari și de calitate foarte bună. "Din binecunoscuta zonă Dăbuleni se livrează către piețele agroalimentare din București și din țară sute de tone de pepeni proaspeți, cantitățile ce urmează a fi recoltate și livrate fiind în creștere continuă", informează instituţia. Unii producători contactaţi de Economica se confruntă însă cu probleme atât din cauza vremii, cât şi ca urmare a creşterii investiţiilor coroborat cu diminuarea preţurilor de vânzare. Mulţi şi-au scăzut semnificativ suprafeţele cultivate, ceea ce s-ar putea traduce printr-o diminuare a producţiei totale la finalul sezonului.99% dintre serviciile publice din Estonia sunt online. Cu un singur card, estonienii pot călători în UE, pot plăti taxe, să se programeze la medic sau să voteze. Un sistem implementat nu cu ușurință, dar cu determinare, în urmă cu 18 ani, care acum își sărbătorește majoratul utilității. Cardul estonian de identitate arată ca un card bancar. Are un cip într-un colț și câteva date de identificare pe el. Estonienii îl pot folosi ca să călătorească în UE, să se logheze în conturile lor bancare, pentru semnături digitale, pentru a vota online – Estonia fiind singura țară din lume care are în integralitate acest sistem de vot – este și card de asigurări de sănătate și cu el îți poți verifica trecutul medical sau rețetele la medicamente sau pentru a-și plăti taxele, potrivit Libertatea. Românii au scăpat de imaginea de „săracii” Uniunii Europene. Cel puţin în statistici. Nu trăim ca în Vest, însă mai bine ca trei dintre ţările din regiune. Datele Eurostat arată că bulgarii o duc cel mai prost. Nivelul lor de trai este 56% din media europeană. Urmează, cu procente asemănătoare, croaţii şi ungurii - 63, respectiv 64%. Unde suntem noi? La 70% din consumul mediu al unui cetăţean european. Cifrele nu-i impresionează deloc pe românii de rând, scrie Digi24. România a exportat, în primul trimestru din 2019, animale vii în sumă de 85,5 milioane euro, în creștere cu 13,8% față de perioada similară a anului trecut, 39% din aceste exporturi având ca destinație țări din Uniunea Europeană, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Exporturile de animale vii în țările UE au totalizat în primele trei luni 85,5 milioane euro, principalele destinații fiind Ungaria (12,4 milioane euro), Croația (10,9 milioane euro) și Italia (3,3 milioane euro), scrie Agerpres.