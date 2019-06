Business report: Top 100+. Profiturile celor mai mari firme din România; Segmentul 20-34 de ani: unul din cinci nu învață, nu lucrează, nu se intruiește pentru muncă; Trenurile de metrou CAF şi Bombardier s-au defectat în 2019 mai des decât garniturile Astra Arad, vechi de 40 de ani

Potrivit datelor publicate de Eurostat, România s-a situat în 2018 pe locul patru în UE la proporţia persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 de ani şi şi 34 de ani care nu erau angajate şi nici în formare profesională (prescurtat în engleză NEET – Neither in Employment nor in Education or Training). Procentajul României e de 20,6%, adică mai mult de o persoană din cinci. Cu valori mai mari decât noi la acest indicator s-au situat Italia (28,9%), Grecia (26,8%) şi Bulgaria (20,9%), scrie cursdeguvernare.ro