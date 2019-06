Business report: Românii se feresc să îşi negocieze salariul la interviu. Creditele pentru populaţie au crescut de 3 ori mai mult decât cele pentru firme. Un fermier dă gratis trei tone de fructe pentru că samsarii care au vrut să-i cumpere producţia i-au oferit un preţ în bătaie de joc

Mai puţin de jumătate dintre candidaţii care se prezintă la un interviu negociază salariul, deşi suma oferită de companie poate fi mărită de regulă cu până la 25%, afirmă peste şase din zece angajatori, conform unui sondaj. De asemenea, procentul celor care îşi negociază beneficiile extra-salariale este şi mai mic. Astfel, aproape un sfert dintre angajatori spun că sub 10% dintre candidaţii care se prezintă la interviu negociază salariul oferit, în timp ce aproape 40% afirmă că între 10 şi 50% dintre cei intervievaţi fac acest lucru. Doar unul din zece recrutori susţine că procentul candidaţilor care îşi negociază salariul este între 75 şi 100%, potrivit Economica. Soldul creditului acordat în lei de bănci gospodăriilor populaţiei a crescut cu 14,5% în mai 2019 faţă de mai 2018, până la 99,89 miliarde de lei, în vreme ce creditul în lei pentru companii a sporit cu doar 4,8%, până la 70,7 miliarde de lei. Totodată, companiile au primit mai puțini bani de la bănci în mai față de aprilie 2019 (-0,03%), potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), publicate joi. Astfel că, sporul creditelor pentru populaţie a fost principalul factor care a determinat creşterea creditului neguvernamental în lei la 31 mai 2019, de 10,3% faţă de aceeaşi dată din 2018, potrivit Curs de guvernare. „Am studiat piaţa, preţul lor este foarte scăzut la noi. Nu ştie lumea că aşa ceva este în top în alte ţări. Am investit o grămadă de bani. Dacă vine, vrea să le ia de acasă cu cinci lei. Strânsul costă doi lei/kg. Mai rămân cu trei lei. Mai bine le dau degeaba.” Pentru că fructele riscă să rămână neculese şi să se strice, bărbatul a decis să le dea gratis. A anunţat tot satul să vină la cules. „Chem tot satul, toţi prietenii, care vor să vină să mănânce. Decât să se strice, mai bine le dau degeaba. Am muncit foarte mult la ele. Trebuie prăşite. Eu le-am vrut bio. Să vină toţi cei care sunt necăjiţi, care au copii. Sunt fructe foarte sănătoase, bogate în vitamina C”, a spus Sorin Baciu, potrivit Adevarul. În 2016, mai multe guverne din statele răsăritene ale UE au criticat faptul că pe pieţele lor s-ar afla produse de aceeaşi marcă de calitate inferioară în comparaţie cu cele puse în vânzare în Occident. Aceasta în ciuda ambalajului identic sau aproape identic. Crema de alune cu cacao Nutella, pusă în vânzare în Ungaria, nu ar fi "la fel de cremoasă" cum este cea care poate fi cumpărată în Austria, de pildă, s-a plâns autoritatea de resort de la Budapesta. La fel, nici Coca Cola din supermarketurile din Ungaria nu ar avea acelaşi gust ca băutura răcoritoare a aceluiaşi concern, aflată în vânzare la Viena, potrivit Deutsche Welle.



„Călătorilor români au început să le placă din ce în ce mai mult: aventura, circuitele cu activități inedite, cu obiective turistice și trasee în mijlocul naturii, combinate cu scurte programe culturale, în orașe ca: Mexico City, Lima, Santiago de Chile, La Paz, Buenos Aires sau Rio de Janeiro”, a declarat Carmen Pavel, președintele J’Info Tours. Ea afirmă că sunt unii călători români care preferă să consume bugetele de vacanță de 3.500 - 4.000 de euro, stabilite pentru un an sau doi, doar pe 12 zile la ”capătul lumii”, în arhipelagul Țara de Foc, aparținând Argentinei și Chile, potrivit News.ro Capitala României este prima destinaţie dintr-o listă de 12 oraşe recomandate de Ryanair turiştilor cu buget mic. Vezi cum este promovat Bucureştiul în rândul occidentalilor strânşi la pungă. "Dacă sunteţi faliţi faliţi, ar fi mai bine să staţi acasă, să mâncaţi fasole şi fidea şi să acordați prioritate chiriei. Dar, dacă aveți niște bani puşi deoparte și doriți o mică aventură - fără să îi cheltuiţi pe cafele de 7 euro pe Champs Elysées - mergeţi undeva unde puteţi cumpăra mai multe cu ei", spun realizatorii unui ghid de călătorii pentru operatorul aerian Ryanai, potrivit Economica. Unul dintre cei mai cunoscuţi producători germani de talie mondială a anunţat că va face restructurări masive în perioada următoare, generând astfel economii de circa 300 de milioane de euro. BASF SE intenţionează să reducă 6.000 de locuri de muncă din întreaga lume, din cauza reducerii cererii de produse chimice, dezvăluind reducerea numărului de angajaţi în aceeaşi zi în care Ford Motor Co. a declarat că va elimina o cincime din forţa de muncă din Europa, scrie Bloomberg citat de Adevarul . Potrivit reprezentanţilor companiei, concedierile vor genera economii de 300 de milioane de euro (341 milioane de dolari).