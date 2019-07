Business report: Starea finanţelor ţării: Proastă. Economia nu poate plăti în ritmul în care statul consumă; Nu se investește în plan local, pentru a nu exploda deficitul general; Primele detalii ale celui mai mare proiect imobiliar gândit de Ion Țiriac

Explicaţia rezultatului mai slab din acest an al bugetului general consolidate este localizată în startul mai slab de an, când plusul rezultat pe baza încasărilor aferente preponderant activităţii din anul precedent a fost cu mult mai firav, şi în performanţa clar mai slabă din luna aprilie. Din păcate, pentru luna iunie nu este de aşteptat o îmbunătăţire a situaţiei, de-abia în iulie datele istorice fiind pe plus şi pe un trend crescător, potrivit cursdeguvernare.ro