Business report: Spark, un nou serviciu de car-sharing intră pe piața din România. Oferă exclusiv maşini electrice; Au apărut ofertele aberante de cazare pentru Untold: 1.000 de euro pentru un apartament vechi

Au explodat deja ofertele de cazare pentru cel mai mare festival din țară, Untold de la Cluj; festivalierii sunt obișnuiți deja cu oferte aberante de sute sau mii de euro pentru câteva nopți de cazare. În acest an – deocamdată – caimacul îl ia proprietarul unui apartament de trei camere finisat modest, pentru care acesta cere nu mai puțin de o mie de euro – o afacere rentabilă pentru toată lumea, consideră acesta, „în apartament pot sta mai multe persoane, se pot adăuga și saltele, numai bun pentru un grup de 8-10 persoane”. Apartamentul e în Gheorgheni, la distanță bună de stadionul Cluj Arena, unde are loc festivalul, potrivit Actual de Cluj

. Nu au terminat nici măcar un an de facultate, dar Henrique Dubrugas (23 de ani) şi Pedro Franceschi (22 de ani) se pot lăuda cu averi de sute de milioane de dolari. Ei sunt fondatorii Brex Inc, un start-up din zona fintech care a fost recent evaluat la 2,6 miliarde de dolari. Dubrugas avea doar 14 ani atunci când a pus bazele primei sale companii, un producător de jocuri video, pe care a închis-o după ce a primit notificări referitoare la încălcarea unor drepturi de autor. La scurt timp, alături de Franceschi el a creat procesatorul de plăţi Pagar.me, care a ajuns rapid la 150 de angajaţi. După vânzarea Pagar.me, în 2016, cei doi s-au înscris la Stanford; nu terminaseră nici primul an atunci când au abandonat studiile pentru a fonda Brex, potrivit Business Magazin