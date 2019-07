Business report: Salariile din mediul privat nu reușesc să țină pasul cu creșterile de la stat. Calitatea proastă a noilor locuri de muncă; Universitatea Titu Maiorescu, singura cu profit. Topul universităţilor private

Indicii bursieri din România au urcat pe noi maxime ale acestui an, mișcare însoțită de volume sporite în pofida faptului că cea mai mare piață de acțiuni a lumii, cea de la New York, a fost închisă de Ziua Națională a SUA. La BVB, însă, interesul unui investitor american pentru Oil Terminal aprinde acțiunile acestei companii, care sunt la a 4-a sesiune consecutivă cu o creștere de 15%. În aceeași zi, Fondul Proprietatea, care are la administrare o companie americană, a adunat cele mai mari volume din ultimul an și jumătate, scrie Profit Peste 46% din Contractele Individuale de Muncă (CIM) aveau salariul de bază la un nivel echivalent sau sub nivelul salariului minim, în ianuarie anul acesta. Distribuția salarială rămâne puternic distorsionată, iar creșterea salariilor bugetarilor a împins la șase puncte procentuale peste medie ponderea angajaților din privat remunerați la nivel minim (52%, față de media națională de 46%), în contextul în care economia reală nu a reușit să țină pasul majorărilor pentru restul grilei, conform Curs de Guvernare Primele 3 luni de la noul loc de muncă pot face diferenţa în alegerea angajatului de rămâne sau nu la compania respectivă. Conform unui studiu, unul din 5 angajati români îşi dau demisia în primele 100 de zile din cauza colectivului nu prea prietenos sau din cauza managementului defectuos. 21% dintre români consideră că cel mai puternic motiv pentru care şi-ar da demisia de la un nou loc de muncă este atmosfera din echipă. Atitudinea managerilor şi lipsa motivaţiei sunt alte cauze care îi alungă încă din primele luni, potrivit Digi24. Universitatea Titu Maiorescu este pentru al treilea an consecutiv instituţia privată de învăţâmânt superior cu cele mai mari venituri din ţara noastră. Universitatea Spiru Haret urcă pe locul al doilea în topul universităţilor private care au rulat cele mai mari afaceri în 2018. Doar trei universităţi private au avut venituri de cel puţin 10 milioane de euro în 2018. Universitatea Titu Maiorescu a avut excedent de 24,4 milioane de lei, cu circa 7,9% mai mare decât cel din 2017, potrivit bilanţurilor pe care le-a comparat Economica Elveția a depășit Singapore în 2019 și a devenit țara cea mai bună pentru expați, pentru muncă și locuit. Salariul mediu anual în Elveția este de 111.587 dolari, cu 47% mai mare față de pachetul salarial mediu din cele 33 de țări analizate de HSBC. Șapte din 10 expați spun că au mai mulți bani de când au început să muncească în Elveția, scrie InCont Compania feroviară privată Softrans și-a majorat tarifele, comparativ cu mai 2018. Prețul unui bilet pe ruta București-Craiova a crescut cu 5 lei, cel de pe ruta București-Brașov s-a majorat cu 4 lei, iar cel de pe ruta Craiova-Brașov, cu 7 lei. CFR a păstrat aceleași tarife că anul trecut pentru rutele menționate. Compania feroviară de stat pune la dispoziție mai multe trenuri pe ruta București-Brașov, care parcurg distanță de la două ore și 23 de minute (tren InterRegio), prețul călătoriei fiind de 48,6 lei, la 3 ore și 48 de minute (tren Regio), care costă 24 de lei, scrie Wall-street