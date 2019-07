Business report: Raport OECD: Jumătate din emigranții români cu studii superioare au joburi inferioare pregătirii lor; Lira sterlină, la minimul ultimilor peste 2 ani; Pasajul Ciurel ar putea traversa integral Şoseaua Virtuţii până pe 15 august

Fondurile de obligatiuni sunt cele mai populare in Romania, peste jumatate (10,6 miliarde lei) din banii investitorilor mergand spre acestea. Acestea sunt in general considerate sigure, iar ca urmare 45,7% din active sunt plasate in titluri (obligatiuni) de stat, 38,8% in alte tipuri de obligatiuni si 18,2% in depozite bancare. De notat ca in ultimii 3 ani fondurile de obligatiuni au renuntat din ce in ce mai mult la depozitare banilor in banci, preferand in schimb sa cumpere tot mai multe titluri de stat, potrivit wall-street.ro