​Business report: Top 10 oraşe din România după numărul de autobuze: localitatea de lângă Bucureşti care se bate cu Arad şi Iaşi; Noi sporuri pentru bugetari. Cresc salariile angajaților la stat! Cine sunt cei norocoși

Fermierii din China și țările vecine se confruntă cu o epidemie de pestă porcină africană, ceea ce stimulează cererea pentru importurile de carne de porc. Producătorii de carne de porc din Uniunea Europeană, cel mai mare exportator mondial, se numără printre principalii câștigători în acest an, vânzările spre China înregistrând o creștere de 43% în primele cinci luni ale acestui an, conform Profit.ro Aproximativ 32% din aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE s-au dovedit că aveau o compoziție diferită, deși partea din față a ambalajului era identică (9%) sau similară (22 %), conform unei comprații calitative realizate de Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru știință și cunoaștere). Studiul, precizează Comisia Europeană, nu a demonstrat existența unui model geografic consecvent, notează Curs de Guvernare Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ar putea suferi noi modificări. Astfel, cei care lucrează în condiții de muncă periculoase sau vătămătoare, în condiţii grele de muncă, precum şi angajații Ministerului Apărării pentru care activităţile profesionale solicită o încordare psihică foarte ridicată, vor primi noi sporuri la salariu, arată un proiect de hotărâre care a fost pus în dezbatere publică, scrie Capital Pe piața imobiliară românească, în prima jumătate a anului, s-au înregistrat 241.583 de tranzacții cu terenuri și locuințe în scădere cu aproape 60.000 față de același interval din 2018 când s-au înregistrat puțin peste 300.000. Iar lucrurile culminează cu reducerea cu 40% a cererii din programul Prima Casă, iar dezvoltatorii și proprietarii de apartamente se luptă să se adepteze noilor condiții de piață, care, în cazul primilor, includ și creșterea costurilor de construcție, scrie Economica Una dintre cele mai bănoase companii de stat din Cluj este Compania de Apă Someș SA (al cărei acționar majoritar este Consiliul Județean Cluj). Aceasta are în derulare un proiect imens din fonduri europene – câștigat la finele anului 2018 – în valoare totală de 355,6 milioane de euro. Din acest proiect, patru contracte de lucrări de modernizare/introducere a rețelei de apă vizează zona Dej, mai precis, vor beneficia de infarstructură de apă 16 localități din acest areal, notează Actual de Cluj De la intrarea în UE, PIB/locuitor al României în preţurile curente a urcat de la 6.100 euro la 10.400 euro, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Paradoxal, însă, creşterea de 70% nu a fost suficientă pentru a reduce decalajul nominal faţă de Germania, al cărei PIB/locuitor a urcat în perioada 2007 – 2018 de la 31.700 euro la 40.800 euro (creştere de 32%), conform Curs de Guvernare Serviciul de Transport Voluntari va fi una din primele 10 societăți de transport public din România, cu un număr total de 156 de autobuze, anunţă edilul oraşului de lângă Bucureşti, Florentin Pandele. Oraşul cu cel mai mare număr de autobuze din România este de departe Capitala. Flota din Bucureşti se ridica la 1.147 de autobuze în 2016, conform datelor de pe site-ul STB. După venirea tuturor celor 400 de autobuze diesel Euro 6 de la Otokar şi achiziţia autobuzelor electrice şi hibrid, parcul de autobuze din Bucureşti va depăşi 1.500 de unităţi, potrivit Economica