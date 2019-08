Business report: Un funcţionar public câştigă, în medie, cu 58% mai mult decât angajaţii din restul economiei; Efectul scăderii taxelor în România: Bogații devin mai bogați, săracii rămân săraci

Gaura calculată la buget. Impactul bugetar negativ pe care l-ar cauza un impozit zero pentru veniturile medicilor, promis de Guvernul Dăncilă de la 1 ianuarie 2019, dar neimplementat, ar putea fi acoperit pentru întregul an 2020 doar din majorarea accizei la țigarete și introducerea accizei la băuturile cu conținut ridicat de zahăr pe ultimele 4 luni ale acestui an, majorări prevăzute acum de Executiv. Guvernul a analizat impactul eliminării impozitului, dar nu a decis să aplice măsura promisă pentru acest an, notează Profit.ro