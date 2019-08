Business report: Cei mai căutați angajați din România. Joburile pentru care recrutările s-au dublat în ultimele luni; 21,5% din românii în vârstă de muncă se află în străinătate. Cum stau celelalte state UE

În 2018, românii au condus detașat în clasamentul european al persoanelor în vârstă de muncă (20-64 de ani) plecate în străinătate. Potrivit datelor comunicate de Eurostat, 21,4% dintre cei aflați în grupa de vârstă menționată au părăsit România, proporție semnificativ mai mare decât în Croația (15,4%), Lituania (14,5%), Portugalia (13,6%), Bulgaria (13,3%) și Letonia (11,8%). Din păcate, ne situăm pe primul loc în UE și în ceea ce privește trendul plecărilor din țară, cu un spor pe parccursul ultimilor zece ani de 11,8 puncte procentuale (pp). În urma noastră și în condiții comparabile ( raportarea se face la populație țării), s-au situat lituanienii (+7,9 pp), letonii (7,7 pp) și bulgarii (7,7 pp), conform Curs de Guvernare Reprezentanții Renault au precizat în mai multe rânduri că un model electric Dacia nu este încă oportun, deoarece principall atu al mărcii, prețul ar fi afectat serios de introducerea propusliei electrice. În schimb, motoarele hibrid au devenit din ce în ce mai accesibile, iar noile mild-hybrid, cu baterii de 48 de volți încep să aibă prețuri apropiate de un motor diesel. În prezent, pe baza emisiilor actuale ale flotelor, Grupul Renault ar trebui să plătească circa 450 de milioane de euro amenzi, după intrarea în vigoare a noilor limite de emisii de CO2, scrie Profit.ro La ora redactării acestui text-marți la prânz- România importa peste 1.000 MW de energie electrică. Nu este un lucru izolat, deși temperaturile nu sunt unele extreme, consumul nu este la cote extrem de înalte și nu sunt înregistrate avarii la grupurile mari generatoare. Transelectrica are date operative prezentate public pentru șapte zile din perioada scursă de la începutul acestei luni. În șase zile dintre cele șapte, sistemul energetic național a fost importator net, în condițiile în care, în fiecare zi din august 2018 a fost exportator net. Cantitățile nu sunt deloc mici. Spre exemplu, luni, 5 august, s-a importat la o putere orară medie de 906 MW, potrivit Economica.net Fiscul nu va mai pune popriri pe conturile persoanelor fizice care au datorii sub 2.000 de lei. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) privind modificarea plafoanelor a fost publicat marţi în Monitorul Oficial. Se înfiinţează, de asemenea, şi sistemul e-Popriri, potrivit unui alt ordin. Ordinul ANAF prevede majorarea, atât pentru persoane fizice, cât şi pentru firme plafonul datoriilor restante pentru care nu mai pune poprire, astfel: a) în cazul debitorilor care au calitatea de mari contribuabili, plafonul cuantumului obligaţiilor fiscale/bugetare restante creşte de la 3.000 lei, existent în prezent, la 40.000 lei, scrie Adevarul Personalul hotelier sau pentru restaurante a reprezentat una dintre cele mai căutate categorii în lunile premergătoare sezonului estival - aprilie, mai, iunie - când aproape că s-au dublat recrutările faţă de luna ianuarie 2019, pe această categorie, potrivit studiului "Indexul locurilor de muncă", realizat de OLX. După București (județul Ilfov) pe locul doi în topul judeţelor cu cele mai multe anunţuri de angajare din HoReCa, după Capitală, se află Constanţa. Cu peste 2.800 de anunţuri la categoria 'Personal hotelier- restaurant', Constanţa a adunat 13% din totalul joburilor vacante din acest domeniu, potrivit InCont Agricultorii români cultivă suprafețe cu pomi și arbuști fructiferi din ce în ce mai mici, cu un minus de 8.000 de hectare în 10 ani, o arată statistică oficială, ceea ce se reflectă și în cantitatea totală de fructe produsă. Cultivăm și obținem prune și mere, în rest producțiile sunt foarte mici, sub 100.000 de tone. România cultivă pomi și arbuști fructiferi pe o suprafață de 137.300 de hectare, mare parte din această suprafață fiind acoperită de pruni și meri, respectiv 47% și 40%. Pe lângă acestea, suprafețe mult mai mici sunt cultivate cu cireși, vișini, caiși, piersici, nuci și arbuști fructiferi, notează wall-street.ro Potrivit JATO Dynamics, în perioada ianuarie-iunie 2019 s-au dublat vânzările autoturismelor electrice, față de același interval al anului trecut: 765.000 de unități vândute, față de 397.000 de unități în 2018. Studiul acoperă 41 de piețe din întreaga lume. Chiar și așa, autoturismele 100% electrice nu reprezintă decât 1,7% din totalul mașinilor comercializate în această perioadă. Mare parte din succes se datorează Chinei, țară în care s-au cumpărat 430.700 autoturisme electrice în prima jumătate a anului. Pe locul secund se clasează SUA, unde 116.200 astfel de vehicule au intrat pe piață, relatează Auto-bild