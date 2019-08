Business report: Cinci mari economii ale lumii sunt în pericol de recesiune; Surpriză pe piaţa laptelui: cota de piaţă a mărcilor private a scăzut în valoare; Bank of China, una dintre cele mai mari bănci din China și din lume, își pregătește intrarea în România

Cinci mari economii ale lumii sunt în pericol de recesiune. Economia Marii Britanii s-a redus în al doilea trimestru, iar creşterea a fost liniară în Italia. Datele publicate miercuri arată că economia Germaniei, a patra cea mai mare din lume, s-a contractat, în aceeaşi perioadă. „Concluzia este că economia germană se leagănă la marginea recesiunii”, a declarat Andrew Kenningham, economist-şef pentru Europa la Capital Economics. Mexic tocmai a evitat o recesiune, iar economia sa se va menţine slabă în acest an. Datele sugerează că Brazilia a intrat în recesiune în al doilea trimestru. Fiecare dintre aceste economii se situează printre cele mai mari 20 din lume, relatează Adevărul. Cea mai mare putere a Europei “se târăște” pe marginea recesiunii. Economia Germaniei s-a contractat în trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor măsuri de stimulare fiscală.Economia germană a înregistrat un declin de 0,1% în trimestrul doi din 2019, după o creştere de 0,4% în precedentele trei luni, a anunţat miercuri Oficiul federal de statistică (Destatis). Datele sunt în linie cu estimările analiştilor, notează InCont.ro Economia Marii Britanii s-a redus în al doilea trimestru, iar creşterea a fost liniară în Italia. Datele publicate miercuri arată că economia Germaniei, a patra cea mai mare din lume, s-a contractat, în aceeaşi perioadă. „Concluzia este că economia germană se leagănă la marginea recesiunii”, a declarat Andrew Kenningham, economist-şef pentru Europa la Capital Economics. Mexic tocmai a evitat o recesiune, iar economia sa se va menţine slabă în acest an. Datele sugerează că Brazilia a intrat în recesiune în al doilea trimestru. Fiecare dintre aceste economii se situează printre cele mai mari 20 din lume, relateazăEconomia Germaniei s-a contractat în trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor măsuri de stimulare fiscală.Economia germană a înregistrat un declin de 0,1% în trimestrul doi din 2019, după o creştere de 0,4% în precedentele trei luni, a anunţat miercuri Oficiul federal de statistică (Destatis). Datele sunt în linie cu estimările analiştilor, notează





Proiect: Se schimbă regimul fiscal al impozitării profitului companiilor străine obținut în România. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va propune Guvernului încă o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal şi a Codului de procedură fiscală, după seria care a debutat cu celebra OUG 114 / 2018. Dintre schimbări se remarcă acelea referitoare la regimul de impozitare a profiturilor înregistrate de companiile străine în România, chiar dacă nu sunt înregistrate în Romînia dar operațiunile sunt conduse local, notează Curs de Guvernare





Surpriză pe piaţa laptelui: cota de piaţă a mărcilor private a scăzut în valoare. Kaufland este cel mai mare perdant. Anul trecut, românii au dat şi mai mulţi bani pe laptele de brand decât pe cel marcă proprie al marilor retaileri, o explicaţie putându-se găsi în majorarea preţurilor la raft. Numai Kaufland, care are cel mai bine vândut lapte marcă privată, a pierdut în jur de 2,7 milioane de dolari. Cota laptelui "de firmă" a ajuns la 50%, potrivit Economica.net

Peste 20.000 de apartamente noi se află în construcție în București. Un sfert, doar în Metalurgiei Park. Potrivit INS, în 2018 au fost livrate 11.272 de noi unități locative în București, un record pentru piață rezidențială locală, dar care ar putea fi ușor depășit în 2020. În prezent, există peste 20.000 de apartamente aflate în construcție în proiecte rezidențiale noi, iar aproximativ 70% dintre acestea urmează a fi livrate în anul următor, potrivit wall-street.ro





Bacşişul va fi pe bonul fiscal. Nota de plată va conţine rubrici destinate alegerii nivelului, care poate varia între 0% şi 15%. Bacşişul va fi evidenţiat pe bonul fiscal, iar nota de plată va conţine rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacşişului, care poate varia între 0% şi 15%, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor. Evidenţierea bacşişului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu, conform Economica.net

Când utilizatorii se află în apropierea granițelor țării, se recomandă dezactivarea opțiunii de selectare automată a rețelei, iar când călătoresc în țările din afara SEE, să fie atenți dacă optează pentru depășirea plafonului de 50 de euro pentru internet mobil. Autoritatea atrage totodată atenția că utilizarea telefonului/tabletei în roaming involuntar nu scutește utilizatorii de plata acestui serviciu, notează Profit.ro În primăvară era anunțat că guvernatorul BNR, Mugur isărescu, aflat atunci în vizită în China, s-a întâlnit și cu conducerea Bank of China. Bank of China nu are încă o filială deschisă în România, dar oficiali au băncii au anunțat încă din 2011 intenția de a veni la București. Pentru a deschide o filială în România, banca ar avea nevoie de aprobarea BNR, scrie Profit.ro Ministerul Finanțelor a finalizat proiectul care vizează să elimine practica creditului acordat societății de către acționari. Sumarizat, documentul prevede că un credit acordat companiei de către asociați/acționari depășește la finele exercitiului financiar jumătate din capitalul social, acesta trebuie să se transforme în majorare de capital. Altfel compania va fi desființată la cererea ANAF, scrie Curs de Guvernare