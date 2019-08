Business report: Companiile româneşti țin pasul cu statul: investițiile coboară la jumătate față de 2009; Ministerul Finanţelor a actualizat Declarația 112 privind obligațiile fiscale ale contribuabililor; Un fermier explică de ce sunt umflate cifrele privind producţia record de porumb a României

Atât investiţiile publice cât şi cele pe termen lung ale companiilor s-au înjumătățit în 2018 față de 2009. Este dovada că fără investiţiile statului, mediul privat nu are resurse de investire sau, dacă le are, nu are încredere să investească. Investițiile pe termen lung ale companiilor pentru înnoirea activelor, de 37 de miliarde de lei în 2018, s-au ridicat la abia 52% din valoarea celor din 2009, cel mai dificil an al crizei financiare care a aruncat lumea în recesiune, conform Curs de Guvernare