​Business report: Prin programul "O familie, o casă" vor putea fi cumpărate doar apartamente de două camere. Cum a calculat guvernul; Previziuni sumbre pentru leu. Moneda națională se va deprecia semnificativ în următoarele luni

Prin limitările impuse, venituri de maximum 4.500 şi 7.000 de lei net pentru familiile cu copii şi a valorii împrumutului la 66.500 euro, programul Prima Casă devine într-adevăr un program social. Totuşi, guvernul a făcut calculele astfel încât şi cei cu venituri de 4.500 de lei să poată accesa creditul maximum dacă nu au un alt credit. În plus, numărul celor care se califică la un astfel de credit (familiile cu copii, unde părinţii încasează salariul mediu pe economie) este de peste două milioane de persoane, ceea ce nu indică neapărat o scădere a creditării. De cumpărat vor putea fi cumpărate cel mult apartamente cu două camere, în Bucureşti, scrie Economica.net Analiştii financiari estimează o depreciere a monedei naţionale în raport cu euro în următoarele 12 luni, până la 4,8358 lei/euro, potrivit unui sondaj CFA România.Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a scăzut în luna iulie 2019, faţă de luna anterioară, cu 2,7 puncte până la valoarea de 48,2 puncte, iar faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul a crescut cu 3,1 puncte, conform Incont România intenționează să-și majoreze capitalul autorizat deținut la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) cu 21,246 milioane de dolari SUA, potrivit unui proiect de lege postat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Conform expunerii de motive, în conformitate cu prevederile Rezoluțiilor nr. 663 și 664 / 2018, România, prin Ministerul Finanțelor Publice, va putea să subscrie un număr total de 1.344 acțiuni în cadrul celor două creșteri de capital, potrivit Profit.ro Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în luna iulie 2019, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.890 de imobile, cu 10.683 mai multe față de luna iunie 2019. De asemenea, numărul de tranzacții s-a majorat cu 6.460 față de iulie 2018, iar volumul construcțiilor rezidențiale a avansat cu 31,8%, în primele șase luni ale anului, relatează Economica.net Nicolae Robu, primarul Timişoarei, care are în prezent un venit lunar de 6.736 de lei, va încasa suplimentar, când va ieşi la pensie, suma de 1.296 de lei (mai mult decât pensia medie din prezent, care este de 1.182 lei). Emil Boc, primar al municipiului Cluj Napoca din anul 2004, cu o mică întrerupere când a fost premier, are în prezent un venit lunar de 12.520 de lei. Asta înseamnă că, la momentul pensionării, va putea încasa lunar, pe lângă pensie, suma de 7.211,52 lei scrie Adevărul În Romania, statisticile arata că circa 70% dintre apelurile la 112 sunt false – fie nu sunt urgente, fie sunt farse. Pedepsele sunt, însă, extrem de mici – intre 500 de lei și 1.000 de lei. În alte tari, însă, apelurile false la 112 sau, după caz, 911, în SUA și Canada, se pedepsesc extrem de sever, ajungandu-se chiar la ani de închisoare pentru cazuri grave, notează Wall-street.ro