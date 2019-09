Business report: FMI și CE: Noua lege a pensiilor, risc major pentru stabilitatea fiscală; Cea mai mare creștere economică din UE a ieșit cu dobânzile din UE

Viitorul Magazin București va avea o suprafață totală închiriabilă de aproximativ 3.150 mp, 6 etaje (6+P) și va dispune de peste 2.600 spații de parcare aflate în vecinătate, în zonele Universitate, Intercontinental, Cocor și Unirii. Clădirea este proiectată în așa fel încât să găzduiască o varietate de chiriași, atât din zona de retail și servicii, cât și din zona de birouri, co-working sau restaurante, conform Economica.net Sistemul IT al ANAF cauzează probleme nu doar celor care vor să declare venituri și să-și achite datoriile către stat, ci și firmelor care au furnizat bunuri sau servicii statului și încasează bani pentru acestea. Din cauza căderilor repetate ale infrastructurii IT a ANAF, firmele au ajuns să aibă probleme și cu accesul la banii din conturile deschise la Trezoreria statului, conturi în care autoritățile le virează sumele, potrivit unor mesaje transmise Profit.ro de către oameni de afaceri.România se împrumută în acest moment, pe termen lung (atenție – unde, îndeobște, dobânzile sunt mai mici decât la cele pe termen scurt) cu 4,6% (cifra valabilă la nivelul lunii iunie 2019). Am putea spune că suntem pe ultimul loc la eficiența costurilor de împrumut, dacă următorii clasati la în acest ”top” nu ar fi la o distanță halucinantă:Bulgaria se împrumută cu 0,32%. Croația se împrumută cu 1,36%. ”Lanterna roșie” – Ungaria, se împrumută cu 2,74%, scrie Curs de Guvernare Valoarea punctului de pensie creşte cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odată cu intrarea în vigoare a Legii pensiilor.Impactul bugetar pentru această majorare a pensiilor a fost calculat la circa 8,4 miliarde de lei, conform InCont Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a elaborat şi a transmis Comisiei Europene documentaţia necesară pentru a accesa fonduri UE, astfel încât, începând cu anul 2026, consumatorii de energie electrică şi de gaze naturale să poată migra de la un furnizor la altul în cel mult 24 de ore, potrivit unor documente ale reglementatorului, furnizate presei. Proiectul are o valoare totală de 20 de milioane de lei, notează Adevăru l.Dobânda medie a scăzut cu 0,6 puncte în trei luni. Introducerea IRCC în calcularea dobânzilor la creditele în lei acordate populaţiei a fost una dintre schimbările majore ale anului în curs. La circa un trimesctru de când ROBOR a fost înlocuit cu IRCC, putem constata că dobânda creditelor noi în lei a dat înapoi cu un an, adică a scăzut la nivelul din iunie 2018, potrivit Economica.net