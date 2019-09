Business report: „Prima Casă“ versus „O familie, o casă“. Iei credit sau mai aştepţi?; Cu cât ar creşte preţurile la gaz şi electricitate, dacă piaţa s-ar liberaliza mâine

Ministerul Finanţelor a lansat la începutul lunii august o nouă propunere de transformare a programului „Prima Casă” într-un program „mai social”, care va fi destinat familiilor cu venituri mici, urmând să fie impuse un prag de venit pentru beneficiari şi un preţ maxim de achiziţie a locuinţei. Astfel, noul program va putea fi accesat de o persoană singură sau de familiile fără copii cu un venit maxim lunar de 4.500 de lei, în timp ce o familie cu copii poate accesa noul program dacă are un venit maxim de 7.000 de lei. Valoarea maximă a locuinţei este stabilită la suma de 70.000 de euro, valoarea finanţării garantate fiind de cel mult 66.500 de euro, relatează Adevărul Printre neregulile constatate se numără nerespectarea termenelor de livrare a produselor, montare a aparatelor de aer condiționat, aducerea la conformitate a produselor aflate în garanție, întârzierea livrării coletelor, refuzul dreptului de denunțare a contractului în 14 zile, precum și nerespectarea termenelor de restituire a contravalorii a pachetelor de servicii turistice asumate, scrie Profit.ro Danezii de la FirstFarms/AS, unii dintre cei mai activi jucători pe piaţa terenurilor din România, continuă să parieze mai mulţi bani pe ţara noastră în detrimentul Slovaciei, Ungariei şi Cehiei, ţări unde mai activează, indică ultimul raport financiar al companiei, aferent perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2019. Mai exact, compania a ajuns în primele două trimestre ale anului la investiţii în terenuri, clădiri şi echipamente de 14,5 milioane de DKK (aproximativ 1,9 milioane de euro) în România, adică aproximativ jumătate din cei 29,3 milioane de DKK (aproximativ 3,9 milioane de euro) investiţi în total în regiune, potrivit Economica.net Programul Rabla este de stimulare a înnoirii parcului auto naţional, iar Rabla Plus vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. „Pentru Programul Rabla au fost acceptate 115 dosare pentru 225 autovehicule şi 1 contestaţie pentru 3 autovehicule. Pentru Programul Rabla Plus au fost acceptate 64 dosare pentru 142 autovehicule dintre care 109 pur electrice şi 33 electrice hibride”, arată un comunicat al AFM, notează Adevărul Indicele BET atinge un nou maxim post-criză, doar marginal peste cel atins săptămâna trecută. Mișcarea nu antrenează însă entuziasmul investitorilor, iar acest lucru se vede în volume. Indicii s-au târâit astăzi pe noi valori record pe o creștere incrementală, neînsoțită de volume. Rulajul pieței de acțiuni a fost de numai 16,65 milioane lei (3,52 milioane euro), concentrat în proporție de 57,24%, pe cele mai tranzacționate 2 acțiuni, conform Profit.ro Asociația Companiilor de Utilități arată că, în cazul unei dereglementări bruște a piețelor de gaze și energie electrică, la care s-ar putea ajunge ca urmare a abrogării OUG 114, prețurile de achiziție a energiei și gazelor, care ulterior vor fi transferate consumatorilor în facturi, ar crește prea mult pentru a putea fi suportate de consumatori. ACUE cere o re-liberalizare treptată a piețelor. Pentru a se evita un impact al creșterii bruște a facturilor, în special la gaze, ACUE propune implementarea unor măsuri tranzitorii de redeschidere a pieţei, scrie Economica.net Guvernul de la Buenos Aires a introdus duminică măsuri de control valutar drastice, în dorinţa de a linişti pieţele financiare îngrijorate de perspectiva unei intrări în incapacitate de plată.Firmele vor avea nevoie de permisiunea Băncii Centrale pentru a accesa pieţele valutare în ideea de achiziţiona valută şi a face transferuri peste hotare. Persoanele fizice nu vor putea efectua viramente în străinătate de peste 10.000 de dolari ş nici să cumpere valută cu o valoare mai mare de 10.000 de dolari fără autorizaţia Băncii Centrale a Argentinei, scrie InCont